Νέα κλιμάκωση στην Αιθιοπία: Φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν το αεροδρόμιο της Μεκέλε

Φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές στην Αιθιοπία ανακοίνωσαν την κατάληψη του αεροδρομίου της Μεκέλε, πρωτεύουσας της περιφέρειας Τιγκράι, εν μέσω νέας κλιμάκωσης της ένοπλης σύγκρουσης. Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, έπειτα από μήνες αυξανόμενης έντασης, έρχεται μετά τη συγκρότηση συμμαχίας από το TPLF και άλλες ένοπλες οργανώσεις με στόχο την ανατροπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Νέα κλιμάκωση στην Αιθιοπία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολιτοφυλακή που πρόσκειται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αιθιοπίας ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της το αεροδρόμιο της Μεκέλε, πρωτεύουσας της περιφέρειας Τιγκράι.
  • Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω νέας κλιμάκωσης της ένοπλης σύγκρουσης στη βόρεια Αιθιοπία, με τις εχθροπραξίες να έχουν αναζωπυρωθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου.
  • Λίγες ημέρες πριν, το Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF) και έξι ακόμη οργανώσεις συγκρότησαν συμμαχία, δηλώνοντας ότι στόχος τους είναι η «ανατροπή» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

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Πολιτοφυλακή που πρόσκειται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αιθιοπίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της το αεροδρόμιο της Μεκέλε, πρωτεύουσας της περιφέρειας Τιγκράι, στη βόρεια Αιθιοπία, στο πλαίσιο αντεπίθεσης εναντίον ανταρτών.

Οι Δυνάμεις για την Ειρήνη στο Τιγκράι (TPF) ανέφεραν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X ότι «απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο» του αεροδρομίου Alula Aba Nega, το οποίο βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα από τη Μεκέλε.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω νέας κλιμάκωσης της ένοπλης σύγκρουσης στη βόρεια Αιθιοπία. Οι εχθροπραξίες έχουν αναζωπυρωθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μήνες αυξανόμενης έντασης μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των αρχών της περιφέρειας Τιγκράι.

Λίγες ημέρες πριν από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων, το Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF) και έξι ακόμη ένοπλες οργανώσεις ανακοίνωσαν τη συγκρότηση συμμαχίας, δηλώνοντας ότι στόχος τους είναι η «ανατροπή» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Άμπιι Άχμεντ.

Η τελευταία εξέλιξη εντείνει την αβεβαιότητα στην περιοχή, καθώς η νέα έξαρση των συγκρούσεων επαναφέρει στο προσκήνιο τις εύθραυστες ισορροπίες στην περιφέρεια Τιγκράι, λίγα χρόνια μετά τον πολυετή πόλεμο που είχε προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

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