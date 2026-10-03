Σαουδική Αραβία: Ένας τραυματίας από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου στην επαρχία Ασίρ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε στην περιοχή Αχάντ Ρουφέιντα, στην επαρχία Ασίρ, στη νότια Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Όπως μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε την Παρασκευή από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης και αναχαιτίστηκε από τη σαουδαραβική αεράμυνα.

Από την αναχαίτιση προκλήθηκε διασπορά θραυσμάτων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.