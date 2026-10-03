Σαουδική Αραβία: Ένας τραυματίας από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου στην επαρχία Ασίρ

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην επαρχία Ασίρ της Σαουδικής Αραβίας από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης και αναχαιτίστηκε από την σαουδαραβική αεράμυνα. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Αχάντ Ρουφέιντα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε στην περιοχή Αχάντ Ρουφέιντα, στην επαρχία Ασίρ, στη νότια Σαουδική Αραβία.
  • Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης και αναχαιτίστηκε από τη σαουδαραβική αεράμυνα.
  • Η διασπορά θραυσμάτων στην περιοχή οδήγησε στον τραυματισμό ενός ατόμου, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε στην περιοχή Αχάντ Ρουφέιντα, στην επαρχία Ασίρ, στη νότια Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Όπως μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε την Παρασκευή από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης και αναχαιτίστηκε από τη σαουδαραβική αεράμυνα.

Από την αναχαίτιση προκλήθηκε διασπορά θραυσμάτων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

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