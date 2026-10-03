Σαουδική Αραβία: Ένας τραυματίας από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου στην επαρχία Ασίρ

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε στην περιοχή Αχάντ Ρουφέιντα, στην επαρχία Ασίρ, στη νότια Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.
Όπως μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε την Παρασκευή από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης και αναχαιτίστηκε από τη σαουδαραβική αεράμυνα.
🇾🇪/🇸🇦 Combined response of the Yemeni army to the escalation of Saudi airstrikes
The missile and drone force of Yemen’s armed forces, using at least five ballistic missiles and seven suicide drones, attacked various targets in Khamis Mushait and Jizan in southern Saudi Arabia… pic.twitter.com/T5izaHjjBS
— IWN (@A7_Mirza) October 2, 2026
Από την αναχαίτιση προκλήθηκε διασπορά θραυσμάτων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
#الدفاع_المدني : سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى ومركبات. pic.twitter.com/kZUS82I0Vj
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 2, 2026