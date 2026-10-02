Βόρεια Ιρλανδία: Ανετράπη η καταδίκη 35χρονης που σκότωσε τον κακοποιητικό σύντροφό της ενώ κοιμόταν

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Το Εφετείο της Βόρειας Ιρλανδίας ανέτρεψε την καταδίκη για φόνο της 35χρονης Τζούλι Αν ΜακΙλγουέιν, η οποία είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον σύντροφό της ενώ εκείνος κοιμόταν, κρίνοντας ότι οι ένορκοι είχαν λάβει λανθασμένες οδηγίες σχετικά με την υπεράσπιση περί απώλειας ελέγχου. Η γυναίκα είχε υποστηρίξει ότι υπήρξε θύμα μακροχρόνιας ενδοοικογενειακής κακοποίησης και εξαναγκαστικού ελέγχου.

Η ΜακΙλγουέιν είχε παραδεχθεί ότι σκότωσε τον 38χρονο Τζέιμς Τζόζεφ Κρόσλεϊ τον Μάρτιο του 2022, ωστόσο αρνείτο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, υποστηρίζοντας ότι υπέστη προσωρινή απώλεια ελέγχου έπειτα από χρόνια κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Το Εφετείο έκρινε ότι η καταδίκη της δεν μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλής και έδωσε στην εισαγγελία προθεσμία δύο εβδομάδων για να αποφασίσει εάν θα ζητήσει νέα δίκη, αναφέρει το BBC.

«Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η καταδίκη είναι ασφαλής», δήλωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ντέιμ Σιόμπαν Κίγκαν.

Η 35χρονη, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης με ελάχιστο χρόνο παραμονής στη φυλακή τα 12 χρόνια, ξέσπασε σε κλάματα καθώς παρακολουθούσε την απόφαση μέσω βιντεοσύνδεσης από τις φυλακές Hydebank.

Τον μαχαίρωσε ενώ κοιμόταν δίπλα στο παιδί τους

Ο Κρόσλεϊ δέχθηκε έως και δέκα μαχαιριές στο στήθος και την κοιλιά, ενώ κοιμόταν δίπλα στο μικρό παιδί του ζευγαριού στο σπίτι της ΜακΙλγουέιν στο Ντανμάρι.

Η σχέση τους χαρακτηριζόταν, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, από συναισθηματική χειραγώγηση και εξαναγκαστικό έλεγχο.

Την περίοδο του θανάτου του, ο Κρόσλεϊ βρισκόταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για φερόμενη επίθεση σε βάρος της ΜακΙλγουέιν και του είχε απαγορευθεί να επικοινωνεί μαζί της.

Παρότι είχαν χωρίσει για ένα διάστημα, οι δύο τους είχαν επανασυνδεθεί μέχρι τη νύχτα της δολοφονίας.

Το δικαστήριο άκουσε ότι πριν κοιμηθεί, ο Κρόσλεϊ είχε καβγαδίσει με τη σύντροφό του και της είχε θέσει τελεσίγραφο να επιλέξει ανάμεσα στον ίδιο και την οικογένειά της.

Είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή της

Κατά την ανάκριση, η ΜακΙλγουέιν είχε δηλώσει ότι είχε σκεφτεί να αυτοκτονήσει.Περιέγραψε ότι πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, επέστρεψε στην κρεβατοκάμαρα, απομάκρυνε το παιδί και στη συνέχεια μαχαίρωσε επανειλημμένα τον σύντροφό της ενώ εκείνος κοιμόταν.

Η εισαγγελία είχε υποστηρίξει ότι οι κινήσεις της ήταν συνειδητές και οργανωμένες και ότι αποδείκνυαν πως είχε τον έλεγχο των πράξεών της. Τον Οκτώβριο του 2024, οι ένορκοι την είχαν κρίνει ομόφωνα ένοχη για φόνο.

Το κρίσιμο λάθος στις οδηγίες προς τους ενόρκους

Η υπεράσπιση υποστήριξε στο Εφετείο ότι οι ένορκοι είχαν λάβει λανθασμένες οδηγίες ως προς το πώς έπρεπε να αξιολογήσουν τον ισχυρισμό περί απώλειας αυτοελέγχου.

Το βασικό ζήτημα αφορούσε μία φαινομενικά μικρή, αλλά νομικά κρίσιμη διαφορά στη διατύπωση.

Αντί οι ένορκοι να κληθούν να κρίνουν εάν ένα άτομο με παρόμοια χαρακτηριστικά με την κατηγορούμενη «θα μπορούσε» να αντιδράσει με αντίστοιχο τρόπο, τους ζητήθηκε να εξετάσουν εάν «θα αντιδρούσε» με τον ίδιο τρόπο. Το Εφετείο έκρινε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση έθεσε λανθασμένα υψηλότερο όριο για την αποδοχή της υπεράσπισης.

Οι ψυχίατροι μίλησαν για τις συνέπειες της μακροχρόνιας κακοποίησης

Δύο σύμβουλοι ιατροδικαστικής ψυχιατρικής είχαν καταθέσει ότι ένας σωστά καθοδηγημένος ένορκος θα μπορούσε να κρίνει πως η ΜακΙλγουέιν πληρούσε τα κριτήρια για απώλεια αυτοελέγχου.

Και οι δύο ειδικοί αναφέρθηκαν στις ψυχολογικές συνέπειες της παρατεταμένης κακοποίησης και στα αναγνωρισμένα πρότυπα συμπεριφοράς ανθρώπων που βρίσκονται σε σχέσεις εξαναγκαστικού ελέγχου.

«Η λανθασμένη οδηγία που εντοπίσαμε ήταν εξαιρετικά σημαντική, δεδομένων των αδιαμφισβήτητων πραγματογνωμοσυνών», ανέφερε η Ντέιμ Σιόμπαν Κίγκαν.

Το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, οπότε η εισαγγελία θα πρέπει να ανακοινώσει εάν θα επιδιώξει νέα δίκη.