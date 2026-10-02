Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης για την υπόθεση Cornell: «Το σύστημα απέτυχε» απέναντι στη γυναίκα που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Σφοδρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Cornell (Κορνέλ), η πανεπιστημιακή αστυνομία και οι τοπικές εισαγγελικές αρχές χειρίστηκαν την καταγγελία για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας το 2024 άσκησε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δηλώνοντας ότι η νεαρή γυναίκα «απέτυχε να προστατευθεί» από ανθρώπους και θεσμούς που είχαν υποχρέωση να τη στηρίξουν.

Η Χόκουλ ανακοίνωσε ότι η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, αναλαμβάνει πλέον ολόκληρη την υπόθεση ως ειδική εισαγγελέας, με αρμοδιότητα να επανεξετάσει τα στοιχεία και, εφόσον κριθεί ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, να τα παρουσιάσει σε σώμα ενόρκων για πιθανή άσκηση ποινικών διώξεων. Η Τζέιμς δήλωσε ότι η έρευνα θα καθοδηγηθεί «από τα γεγονότα και τον νόμο».

Χόκουλ: «Σε ποιον κόσμο δεν φτάνει μια τέτοια καταγγελία στον εισαγγελέα;»

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι είναι «βαθιά ενοχλημένη» από τον χειρισμό της υπόθεσης από την αστυνομία του Cornell και έθεσε ερωτήματα για το πώς αντιμετωπίστηκε η αρχική καταγγελία της γυναίκας.

Η Χόκουλ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η τότε 20χρονη είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε σεξουαλικές επιθέσεις από πολλούς άνδρες σε σπίτι της αδελφότητας Chi Phi ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ, διερωτώμενη γιατί οι ισχυρισμοί της δεν διαβιβάστηκαν με διαφορετικό τρόπο στον εισαγγελέα.

«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να κουκουλώσει αυτή την υπόθεση», δήλωσε η Χόκουλ στη συνέντευξη Τύπου.

Στο επίκεντρο και το κενό του νόμου περί συναίνεσης

Η Χόκουλ επέκρινε επίσης το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Νέας Υόρκης, το οποίο, όπως είπε, δυσχεραίνει την άσκηση δίωξης για σεξουαλικά εγκλήματα όταν το φερόμενο θύμα είχε καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

«Εάν κάποιος είναι υπερβολικά μεθυσμένος για να συναινέσει, δεν θα έπρεπε να έχει σημασία αν επέλεξε ο ίδιος να καταναλώσει ναρκωτικά ή αλκοόλ», δήλωσε, υποστηρίζοντας αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας.

Η αγωγή που άνοιξε ξανά την υπόθεση

Η γυναίκα, η οποία εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Jane Doe, κατέθεσε τον Σεπτέμβριο αστική αγωγή, υποστηρίζοντας ότι το 2024 ναρκώθηκε και βιάστηκε επανειλημμένα επί ώρες από μέλη της αδελφότητας Chi Phi.

Η αγωγή στρέφεται κατά επτά ανδρών, του πανεπιστημίου, της αδελφότητας και άλλων εμπλεκομένων. Ορισμένοι από τους άνδρες υποστηρίζουν ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, ενώ άλλοι αρνούνται ότι συμμετείχαν. Κανείς από τους επτά δεν είχε συλληφθεί ή αντιμετωπίσει τότε ποινικές συνέπειες, παρότι δύο μέλη της αδελφότητας αποβλήθηκαν από το Cornell.

«Έχασα την εμπιστοσύνη μου» στον τοπικό εισαγγελέα

Η Χόκουλ δήλωσε ότι αποφάσισε να αναθέσει την υπόθεση στη Λετίσια Τζέιμς επειδή «έχασε την εμπιστοσύνη» της στην ικανότητα του εισαγγελέα της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, να τη χειριστεί.

Ο Βαν Χάουτεν είχε αποφασίσει το 2024 να μην προχωρήσει σε δίωξη, ενώ αυτή την εβδομάδα είχε ανοίξει εκ νέου την έρευνα. Έχει υποστηρίξει ότι οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στη νέα αγωγή διαφέρουν σημαντικά από τις πληροφορίες που είχε τότε στη διάθεσή του, αναφέρει ο Guardian.

Το Cornell ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον διορισμό ειδικού εισαγγελέα και ότι έχει συμφωνήσει να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο το πανεπιστήμιο διαχειρίστηκε την υπόθεση.