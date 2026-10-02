Ύπνος: Πόσες ώρες χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

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Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε πραγματικά κάθε βράδυ; Αν και οι οκτώ ώρες έχουν εδώ και χρόνια καθιερωθεί ως ο «χρυσός κανόνας», νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι η σχέση ανάμεσα στη διάρκεια του ύπνου και τη βιολογική γήρανση είναι πιο σύνθετη.

Αναλύοντας δεδομένα περίπου 500.000 ανθρώπων, οι ερευνητές εντόπισαν μια καμπύλη σε σχήμα U, με τις χαμηλότερες ενδείξεις βιολογικής γήρανσης να εμφανίζονται μεταξύ 6,4 και 7,8 ωρών ύπνου.

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πόσο ύπνο χρειάζονται πραγματικά οι ενήλικες

Αν ξυπνάτε μετά από επτά ώρες γεμάτοι ενέργεια ή δυσκολεύεστε να σηκωθείτε από το κρεβάτι μετά από εννέα ώρες νιώθοντας απόλυτη εξάντληση, δεν είναι η ιδέα σας. Για δεκαετίες, η κουλτούρα της ευεξίας αντιμετώπιζε το οκτάωρο ως έναν αδιαπραγμάτευτο κανόνα για τη διατήρηση της υγείας και της πνευματικής διαύγειας.

Η αποτυχία επίτευξης αυτού του στόχου συνοδευόταν συχνά από έντονες ενοχές. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι το σώμα μας δεν ήταν ποτέ βιολογικά προγραμματισμένο για έναν αυστηρό, ενιαίο αριθμό ωρών.

Η ανθρώπινη βιολογία δεν εξελίχθηκε γύρω από ένα αυστηρό πρόγραμμα οκτάωρου ύπνου, ενώ οι πρόγονοί μας ευημερούσαν ακολουθώντας πολύ πιο ευέλικτα μοτίβα ανάπαυσης.

Μια επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Brain Medicine αμφισβήτησε την ιδέα ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι προγραμματισμένος για οκτώ συνεχόμενες ώρες νυχτερινού ύπνου. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι: «Τα μοτίβα ύπνου στις προβιομηχανικές κοινωνίες παρουσιάζουν σημαντική ευελιξία, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι σύγχρονες νόρμες του συνεχόμενου νυχτερινού ύπνου δεν είναι εξελικτικά σταθερές».

Έρευνες στο περιοδικό Current Biology επιβεβαίωσαν αυτή τη διαπίστωση παρακολουθώντας κοινότητες κυνηγών-συλλεκτών στην Τανζανία, τη Ναμίμπια και τη Βολιβία. Επιβιώνοντας χωρίς τεχνητό φωτισμό ή οθόνες, οι ομάδες αυτές κοιμούνταν συνήθως μόλις 5,7 έως 7,1 ώρες κάθε νύχτα, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική καρδιαγγειακή υγεία.

Επιπλέον, μια ευρύτερη ανάλυση της Royal Society εκτίμησε ότι στις προγονικές κοινωνίες ο μέσος όρος νυχτερινής ανάπαυσης ήταν περίπου 6,4 ώρες. Ο σύγχρονος τεχνητός φωτισμός και οι οθόνες μετέθεσαν το βιολογικό μας ρολόι αργότερα, παγιδεύοντάς μας σε έναν φαύλο κύκλο στερημένου ύπνου τις καθημερινές και υπερβολικού ύπνου τα Σαββατοκύριακα.

Γιατί κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ανάγκες ύπνου

Μια ευρείας κλίμακας μελέτη που παρακολούθησε τα βιολογικά ρολόγια γήρανσης αποκάλυψε ότι η ιδανική διάρκεια ύπνου για την συνολική υγεία του σώματος κυμαίνεται μεταξύ 6,4 και 7,8 ωρών.

Η μελέτη-σταθμός που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature εξέτασε 23 βιολογικά ρολόγια γήρανσης σε 17 διαφορετικά όργανα σε περισσότερους από 500.000 ενήλικες.

Τα δεδομένα αποκάλυψαν μια σαφή καμπύλη μορφής U:

Ο ύπνος λιγότερος από έξι ώρες ή περισσότερος από οκτώ ώρες συνδέθηκε με ταχύτερη κυτταρική γήρανση.

Όσοι κοιμόντουσαν συστηματικά εκτός αυτού του εύρους αντιμετώπιζαν 40% έως 50% υψηλότερο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας από κάθε αιτία.

Με ποιο τρόπο επηρεάζονται τα όργανα του σώματος

Τα διαφορετικά όργανα γερνούν με διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με τη διάρκεια του ύπνου:

Εγκέφαλος: Το βιολογικό ρολόι του εγκεφάλου απαιτεί περίπου 7,7 ώρες στους άνδρες και 7,8 ώρες στις γυναίκες για την απομάκρυνση των νευρικών αποβλήτων και τη διατήρηση της πνευματικής διαύγειας.

Μεταβολικό και ενδοκρινικό σύστημα: Τα συστήματα αυτά πέτυχαν τη χαμηλότερη βιολογική τους ηλικία με μόλις 6,1 έως 6,7 ώρες ύπνου.

Ύπνος: Το στάδιο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την υγεία

Ο ύπνος είναι πολλά περισσότερα από τον χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή που αποκοιμόμαστε μέχρι να ξυπνήσουμε. Οι διαφορετικές φάσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έχουν καθοριστική σημασία για την υγεία μας.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS Medicine, ερευνητές από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Capital της Κίνας ανέλυσαν δεδομένα από 95.559 συμμετέχοντες μιας εκτεταμένης βρετανικής έρευνας υγείας.

Με τη χρήση έξυπνων συσκευών καρπού (trackers), χαρτογραφήθηκαν τα μοτίβα ύπνου μίας εβδομάδας και συσχετίστηκαν με περισσότερες από χίλιες παθήσεις, με διάμεση περίοδο παρακολούθησης σχεδόν εννέα ετών.

Ένα συγκεκριμένο στάδιο ύπνου ξεχώρισε: ο ύπνος REM (Rapid Eye Movement).

Τι είναι ο ύπνος REM και γιατί είναι σημαντικός

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη φάση του ύπνου, κατά τη διάρκεια της οποίας βλέπουμε τα περισσότερα και πιο ζωντανά όνειρα.

Η εγκεφαλική δραστηριότητα κατά τον ύπνο REM παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με την εγκεφαλική δραστηριότητα σε κατάσταση εγρήγορσης. Θεωρείται ότι συμβάλλει καταλυτικά στη βελτίωση της μάθησης και στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Η αυξημένη διάρκεια του ύπνου REM συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης δεκάδων ασθενειών, όπως:

Καρδιακή ανεπάρκεια

Νόσος Alzheimer

Υπόταση

Κολπική μαρμαρυγή

«Διαπιστώσαμε ότι οι διακυμάνσεις στα μοτίβα ύπνου συνδέονταν με την εμφάνιση 156 ασθενειών», αναφέρουν οι ερευνητές στη δημοσιευμένη μελέτη τους.

«Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου REM και βαθύ ύπνου συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο για 83 και 7 ασθένειες αντίστοιχα, ενώ η ακανόνιστη διάρκεια ύπνου και η συχνή αφήπνιση μετά την έναρξη του ύπνου συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για 3 και 6 ασθένειες».

Όσον αφορά τον βαθύ ύπνο, μεταξύ των παθήσεων που εμφάνισαν μειωμένο κίνδυνο περιλαμβάνονται ο διαβήτης τύπου 2 και η νόσος του Πάρκινσον.

Πόσες ώρες ύπνου συνδέονται με καλύτερη υγεία

Οι 6 έως 8 ώρες ύπνου τη νύχτα φάνηκε να αποτελούν το ιδανικό εύρος («sweet spot») για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης σημαντικού αριθμού ασθενειών. Αντίθετα, ο ύπνος διάρκειας λιγότερης των 5 ωρών συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο για 37 ασθένειες, σε σύγκριση με το οκτάωρο.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης το ποσοστό του ύπνου REM σε σχέση με τη συνολική διάρκεια, αποδεικνύοντας ότι τα οφέλη του δεν οφείλονται απλώς στο ότι κάποιος κοιμάται περισσότερες ώρες.

«Αυτά τα ευρήματα τονίζουν ότι τόσο η αρχιτεκτονική του ύπνου όσο και η διάρκειά του σχετίζονται άμεσα με τον κίνδυνο νόσησης», επισημαίνουν οι επιστήμονες.

Αν και απαιτείται επιπλέον έρευνα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο ύπνος REM επιδρά σε διαφορετικά βιολογικά μονοπάτια, προσφέροντας εξειδικευμένα οφέλη στον οργανισμό.

Πώς επηρεάζεται η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου REM

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οργανισμός περνά από διαδοχικά στάδια ύπνου. Δύο βασικοί παράγοντες που καθορίζουν πόσο ύπνο REM θα συγκεντρώσουμε είναι η συνολική διάρκεια και η συνέχεια του ύπνου (χωρίς διακοπές).

Παράγοντες που μειώνουν τα επίπεδα του ύπνου REM:

Η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού (βιολογικού ρολογιού)

Το έντονο άγχος και το στρες

Η κατανάλωση αλκοόλ

Η φυσιολογική γήρανση του οργανισμού

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη ανεξερεύνητες πτυχές –όπως ο λόγος για τον οποίο τα ζώα με υψηλότερη θερμοκρασία σώματος τείνουν να συγκεντρώνουν λιγότερο ύπνο REM– η σημασία του για την υγεία είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.

«Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η διατήρηση 6–8 ωρών ύπνου συνδέεται με μια πιο ευνοϊκή αρχιτεκτονική ύπνου και χαμηλότερο κίνδυνο ασθενειών, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας», καταλήγει η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PLOS Medicine.

Ένας ακόμα καλός λόγος για να φροντίσετε να κοιμηθείτε λίγο νωρίτερα απόψε!