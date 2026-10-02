Χυμός πορτοκαλιού και υγεία της καρδιάς: Τι συμβαίνει στα αγγεία όταν πίνουμε ένα ποτήρι την ημέρα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Ένα ποτήρι χυμός πορτοκαλιού είναι εδώ και χρόνια συνδεδεμένο με τη βιταμίνη C, όμως τα εσπεριδοειδή περιέχουν και άλλες βιοδραστικές ενώσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Μία από αυτές είναι η εσπεριδίνη, μια φλαβανόνη που έχει μελετηθεί για τον πιθανό ρόλο της στην καρδιαγγειακή υγεία.

Νέα κλινική μελέτη εξέτασε τι συμβαίνει στον οργανισμό μετά την καθημερινή κατανάλωση 100% φυσικού χυμού πορτοκαλιού και έδειξε ότι η εσπεριδίνη απορροφάται αποτελεσματικά και μπορεί να επηρεάζει μοριακές οδούς που σχετίζονται με την αγγειακή λειτουργία. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν άμεση βελτίωση σε βασικούς δείκτες της αγγειακής ή μεταβολικής υγείας.

Μπορεί ένα ποτήρι χυμός πορτοκαλιού την ημέρα να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς;

Φυσικές ενώσεις που περιέχονται στον χυμό πορτοκαλιού φαίνεται να επηρεάζουν τη δραστηριότητα γονιδίων που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή υγεία και τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Στη μελέτη, άνδρες που κατανάλωναν καθημερινά 330 ml 100% φυσικού χυμού πορτοκαλιού για έξι εβδομάδες παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές στη δραστηριότητα γονιδίων που συνδέονται με την αγγειακή υγεία. Οι συμμετέχοντες απορρόφησαν βιοδραστικές ενώσεις των εσπεριδοειδών, μεταξύ των οποίων και η εσπεριδίνη, ένα φλαβονοειδές που έχει μελετηθεί για τον πιθανό ρόλο του στην καρδιαγγειακή λειτουργία.

Τι είναι η εσπεριδίνη

Η εσπεριδίνη είναι μια φυτική ένωση που βρίσκεται φυσικά στα πορτοκάλια και στον χυμό τους. Πρόκειται για έναν φυσικό γλυκοζίτη φλαβανόνης (ένα είδος βιοφλαβονοειδούς) που συναντάται κυρίως στο λευκό εσωτερικό στρώμα της φλούδας των εσπεριδοειδών, όπως το πορτοκάλι, το λεμόνι και το νεράντζι.

Ανήκει στην οικογένεια των πολυφαινολών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης ευεργετικές ενώσεις που συναντάμε στα μούρα, το τσάι και το κακάο. Η επιστημονική κοινότητα εξετάζει συστηματικά αυτές τις ενώσεις λόγω του δυνητικού τους ρόλου στην προστασία της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος.

Πώς επηρεάζει ο χυμός πορτοκαλιού τα γονίδια

Οι αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση που εντοπίστηκαν στη μελέτη περιελάμβαναν τόσο αυξήσεις όσο και μειώσεις στη δραστηριότητα διαφορετικών γονιδίων. Ωστόσο, όταν τα ευρήματα συνδυάστηκαν, αναδείχθηκε ένα μοτίβο το οποίο οι ερευνητές θεωρούν ότι λειτουργεί ευεργετικά για την υποστήριξη των αγγείων, της κυκλοφορίας του αίματος και της καρδιακής λειτουργίας.

Το εύρημα αυτό ενδέχεται να εξηγεί γιατί προηγούμενες έρευνες γύρω από τον χυμό πορτοκαλιού ή την εσπεριδίνη είχαν αναφέρει μείωση της αρτηριακής πίεσης ή βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας (της ικανότητας των αγγείων να χαλαρώνουν και να διευρύνονται).

Αν και η νέα αυτή δοκιμή δεν έδειξε άμεση μείωση της αρτηριακής πίεσης μέσα στο διάστημα των έξι εβδομάδων, οι βιοδραστικές ενώσεις του χυμού απορροφήθηκαν πλήρως και προκάλεσαν μετρήσιμα μοριακά αποτελέσματα στον οργανισμό, προσφέροντας έναν πολύτιμο μηχανισμό για μελλοντικές έρευνες.

«Βρήκαμε σαφείς αποδείξεις ότι οι βιοδραστικές ενώσεις του χυμού πορτοκαλιού απορροφήθηκαν από τον οργανισμό και ρύθμισαν την έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται σε βιολογικά μονοπάτια σχετικά με την καρδιαγγειακή λειτουργία. Αυτές οι μοριακές αλλαγές δεν οδήγησαν σε μετρήσιμες βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις στην πίεση ή την υγεία των αγγείων στη συγκεκριμένη ομάδα. Ωστόσο, έδειξαν ότι οι ενώσεις των εσπεριδοειδών είναι βιολογικά ενεργές, δίνοντάς μας ένα σημαντικό στοιχείο για το πώς μπορούν να επηρεάσουν την αγγειακή υγεία. Απαιτούνται τώρα μακροχρόνιες μελέτες για να διαπιστωθεί αν αυτά τα αποτελέσματα μεταφράζονται σε μακροπρόθεσμα οφέλη υγείας», ανέφερε η Dr. Christine Morand, Επικεφαλής Ερευνήτρια της Μελέτης & Διευθύντρια Ερευνών στο Τμήμα Ανθρώπινης Διατροφής του INRAE (Γαλλία)

Ο σχεδιασμός της μελέτης

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food & Function, συμπεριέλαβε 37 υγιείς άνδρες με αυξημένη περιφέρεια μέσης —παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο εμφανίσεως καρδιαγγειακών νοσημάτων ή διαβήτη τύπου 2.

Κάθε συμμετέχων κατανάλωσε διαδοχικά τρία διαφορετικά ροφήματα για έξι εβδομάδες το καθένα:

330 ml 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι

Ένα ρόφημα ελέγχου (control) με αντίστοιχη ποσότητα σακχάρων

Το ίδιο ρόφημα ελέγχου ενισχυμένο με εσπεριδίνη στα επίπεδα που συναντώνται στον φυσικό χυμό

Τα οφέλη στην καθημερινή διατροφή

Η Dr. Frankie Phillips, εξειδικευμένη κλινική διαιτολόγος, ανέφερε: «Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις υγείας. Επομένως, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα καθημερινά τρόφιμα και ροφήματα αλληλεπιδρούν με το σώμα μας αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα έρευνας.

Η συγκεκριμένη μελέτη υποδεικνύει ότι οι φυσικές ενώσεις του χυμού πορτοκαλιού μπορούν να επηρεάσουν γονίδια που συνδέονται με τον έλεγχο της λειτουργίας των αγγείων, επηρεάζοντας με τη σειρά τους την αρτηριακή μας πίεση.

Καθώς ο χυμός πορτοκαλιού αποτελεί επίσης πηγή καλίου —ενός μεταλλικού στοιχείου που υποστηρίζει τη φυσιολογική πίεση του αίματος— τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι ένα μικρό ποτήρι χυμού καθημερινά μπορεί να είναι ένας απλός τρόπος για να ευεργετηθεί η καρδιαγγειακή υγεία μέσω πολλαπλών μηχανισμών.

Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ακόμη και η κατανάλωση διπλάσιας ποσότητας από την συνιστώμενη δεν είχε καμία αρνητική επίπτωση στο σωματικό βάρος, τη γλυκόζη αίματος, την ινσουλίνη ή τη χοληστερόλη των συμμετεχόντων».