Πρέπει να πίνετε χυμό πορτοκαλιού περιστασιακά ή κάθε μέρα; Ίσως ξεκινάτε την ημέρα σας με ένα ποτήρι χυμό πορτοκαλιού, τον απολαμβάνετε σε ένα χαλαρό κυριακάτικο brunch ή να τον πίνετε βιαστικά καθώς ετοιμάζετε τα παιδιά για το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, ο χυμός πορτοκαλιού μπορεί να σας προσφέρει μια γερή δόση βιταμινών.

«Όταν καταναλώνεται με μέτρο, ο χυμός πορτοκαλιού μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας υγιεινής διατροφής», λέει ο Lon Ben-Asher, διατροφολόγος στο Κέντρο Μακροζωίας Pritikin στο Μαϊάμι. «Είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά, παρέχοντας απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και άλλα φυτοθρεπτικά συστατικά. Ο χυμός πορτοκαλιού είναι πλούσιος σε βιταμίνη C, η οποία αποδεδειγμένα ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου», αναφέρει ο ειδικός.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε χυμό πορτοκαλιού κάθε μέρα

Ενίσχυση της πρόσληψης βιταμίνης C

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Πιθανή αύξηση της πρόσληψης ζάχαρης

Πιθανή αύξηση του σακχάρου στο αίμα

Πρόσληψη καλίου σε φυσιολογικά επίπεδα

Ενισχύστε την βιταμίνη C στον οργανισμό σας με ένα ποτήρι χυμό πορτοκαλιού

Ο χυμός πορτοκαλιού είναι πλούσιος σε βιταμίνη C, ένα θρεπτικό συστατικό που σύμφωνα με την διατροφολόγο Kim Rose, ο οργανισμός σας δεν μπορεί να παράγει από μόνος του. «Η κατανάλωση ενός ποτηριού χυμού πορτοκαλιού αποτελεί έναν σίγουρο τρόπο για να λάβετε μια εξαιρετική ποσότητα της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης C», αναφέρει.

Η βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας:

του δέρματος,

των οστών,

των ούλων και

των δοντιών.

Παράλληλα, προλαμβάνει το σκορβούτο, μια σπάνια πάθηση που προκαλείται από ανεπάρκεια βιταμίνης C και οδηγεί σε:

αναιμία,

μελανιές στο δέρμα και

προβλήματα στα ούλα και τα δόντια.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η υπερβολική πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης C είναι 65 mg έως 90 mg, σύμφωνα με την Rose, και ένα φλιτζάνι χυμός πορτοκαλιού περιέχει περίπου 120 mg. Επειδή η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή, πιθανότατα θα αποβάλετε την περίσσεια βιταμίνης C μέσω των ούρων.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολική κατανάλωση βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει:

διάρροια,

κοιλιακές κράμπες,

έμετο ή

πονοκεφάλους.

Η Rose συνιστά να αποφεύγετε την κατανάλωση 15 ή περισσότερων ποτηριών χυμού πορτοκαλιού την ημέρα, καθώς αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα.

Ενισχύστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα με τα οφέλη της βιταμίνης C

Η βιταμίνη C είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση των ιστών του σώματος. Σύμφωνα με την Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας των ΗΠΑ, μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση πληγών και στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών στον οργανισμό, οι οποίες μπορεί να αποτρέψουν ορισμένους τύπους καρκίνου και καρδιακών παθήσεων.

Επιπλέον, η βιταμίνη C συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων της οστεοαρθρίτιδας και σας βοηθά να γερνάτε υγιεινά.

Επίσης, η βιταμίνη C ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορεί να μην σας εμποδίσει να αρρωστήσετε, ωστόσο έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει τη διάρκεια και τη σοβαρότητα ενός κρυολογήματος.

Πόση ζάχαρη προσθέτετε στον χυμό πορτοκαλιού σας;

Μήπως καταναλώνετε περισσότερη ζάχαρη από όση νομίζετε; Όλοι οι χυμοί πορτοκαλιού δεν είναι ίδιοι, επισημαίνει η Rose. Πολλά προϊόντα περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, επομένως συνιστά να αναζητάτε χυμούς φτιαγμένους από 100% πορτοκάλια ή 100% συμπυκνωμένο χυμό πορτοκαλιού.

«Είναι σημαντικό να διαβάζετε τον πίνακα διατροφικών στοιχείων και την ενότητα των συστατικών στη συσκευασία», λέει ο Ben-Asher. «Δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετα σάκχαρα, ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά στην ενότητα των γλυκαντικών».

Επιπλέον, ελέγξτε ότι δεν περιέχει πρόσθετα. Οι περισσότεροι χυμοί πορτοκαλιού που πωλούνται στα super market είναι παστεριωμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι θερμαίνονται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία για να εξουδετερωθούν τα βακτήρια και να αποτραπούν τροφικές ασθένειες.

Ωστόσο, ο Ben-Asher λέει ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να κάνει τον χυμό πορτοκαλιού να χάσει μερικά από τα θρεπτικά του συστατικά. Ο φρέσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού είναι καλύτερος επειδή συνήθως περιλαμβάνει πολτό, ο οποίος περιέχει φυτικές ίνες, λέει ο ειδικός.

Πώς ο χυμός πορτοκαλιού μπορεί να επηρεάσει το σάκχαρο στο αίμα σας

Τα πορτοκάλια περιέχουν φρουκτόζη, ένα φυσικό σάκχαρο. Ο χυμός πορτοκαλιού, ωστόσο, συνήθως παρασκευάζεται από αρκετά πορτοκάλια, αυξάνοντας έτσι την ποσότητα ζάχαρης που καταναλώνετε, σύμφωνα με τον Ben-Asher. Επιπλέον, η διαδικασία παρασκευής χυμού απομακρύνει τις φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στον κορεσμό και στον υγιή μεταβολισμό της γλυκόζης.

Αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα: Η κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία απορρόφηση φρουκτόζης από τον οργανισμό, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. «Μεγάλες ποσότητες φρουκτόζης στην κυκλοφορία του αίματος δεν μπορούν να μεταβολιστούν πλήρως και μπορεί να αποθηκευτούν ως λίπος, αυξάνοντας τον κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που σχετίζεται με την παχυσαρκία», εξηγεί ο Ben-Asher.

Προτιμήστε το ολόκληρο φρούτο: Για να διαχειριστείτε καλύτερα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας, καλό είναι να επιλέγετε ολόκληρα πορτοκάλια αντί για χυμό πορτοκαλιού. Οι φυτικές ίνες (διαλυτές και μη διαλυτές) που υπάρχουν στο ολόκληρο φρούτο αυξάνουν τον κορεσμό και σας βοηθούν να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό, σύμφωνα με τον Ben-Asher, συμβάλλει στον έλεγχο της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων.

Χυμός vs. ολόκληρο φρούτο: «Η κατανάλωση χυμού δεν είναι το ίδιο με την κατανάλωση ολόκληρου φρούτου», τονίζει ο Ben-Asher. «Χρειάζονται περίπου τέσσερα πορτοκάλια για να παραχθεί ένα φλιτζάνι χυμού. Η εμπορική διαδικασία παρασκευής χυμού απομακρύνει τον πολτό και τη σάρκα του πορτοκαλιού, με αποτέλεσμα να πίνετε ουσιαστικά ζαχαρούχο νερό, πιο συμπυκνωμένο και με περισσότερες θερμίδες σε σύγκριση με την κατανάλωση του ολόκληρου φρούτου».

Πηγή καλίου για τον οργανισμό – Προσοχή στην υπερβολική κατανάλωση

Ο χυμός πορτοκαλιού περιέχει και κάλιο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία των κυττάρων του σώματος.

Το κάλιο συμβάλει στη:

Ρύθμιση των καρδιακών παλμών

Διατήρηση της καλής λειτουργίας των νεύρων και των μυών

Σύνθεση πρωτεϊνών

Μεταβολισμό των υδατανθράκων

Επιπλέον, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Προσοχή όμως στην υπερβολική κατανάλωση!

Η υπερβολική κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού μπορεί να αυξήσει υπερβολικά τα επίπεδα καλίου στον οργανισμό σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση που ονομάζεται υπερκαλιαιμία, η οποία συμβαίνει όταν τα επίπεδα καλίου στο αίμα σας γίνουν πολύ υψηλά.

Σε ακραίες περιπτώσεις, η υπερκαλιαιμία μπορεί να επηρεάσει την καρδιά και να προκαλέσει: