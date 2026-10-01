Ύπνος και τριχόπτωση: Η πλευρά που κοιμάστε μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερη αραίωση; Τι δείχνει νέα μελέτη

Μπορεί η πλευρά στην οποία κοιμόμαστε να προκαλέσει τριχόπτωση; Νέα μελέτη σε 161 άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία εντόπισε μεγαλύτερη υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών στην πλευρά που ακουμπούσε συχνότερα στο μαξιλάρι. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως η στάση ύπνου προκαλεί φαλάκρα και στρέφουν την προσοχή περισσότερο στην τριβή και την πίεση που δέχονται τα μαλλιά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μπορεί η θέση ύπνου να προκαλέσει τριχόπτωση; Τι έδειξε μελέτη

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JPRAS Open συνδέει τον ύπνο στο πλάι με την ασύμμετρη τριχόπτωση. Οι ερευνητές μέτρησαν τη γραμμή των μαλλιών 161 ανδρών με ανδρογενετική αλωπεκία και διαπίστωσαν ότι η πλευρά στην οποία κοιμόντουσαν παρουσίαζε μεγαλύτερη υποχώρηση (υποχώρηση των κροτάφων). Πρόκειται για ένα ανησυχητικό εύρημα αν κοιμάστε συστηματικά (ή έστω περιστασιακά) στο πλάι.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι άνδρες που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών σε σχήμα «M» (κροταφική αλωπεκία) και δεν είχαν υποβληθεί ποτέ σε θεραπεία. Αφού απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη στάση ύπνου και τη φορά με την οποία χτενίζονταν, οι ερευνητές μέτρησαν την έκταση της υποχώρησης σε κάθε πλευρά.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι:

Όσοι κοιμούνταν στο πλάι εμφάνιζαν ασύμμετρη τριχόπτωση, πιο έντονη στην πλευρά που ακουμπούσαν στο μαξιλάρι.

Όσοι κοιμούνταν ανάσκελα είχαν συμμετρική απώλεια μαλλιών.

Η φορά του χτενίσματος δεν είχε καμία απολύτως σημασία.

Όσον αφορά την αιτιολογία, οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι «η παρατεταμένη συμπίεση του τριχωτού της κεφαλής κατά τη διάρκεια του ύπνου ενδέχεται να περιορίζει την κυκλοφορία του αίματος, μειώνοντας την παροχή θρεπτικών συστατικών στα θυλάκια των τριχών και επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξή τους».

Σημαίνει αυτό ότι όσοι κοιμούνται στο πλάι είναι καταδικασμένοι να διακόψουν την αιμάτωση των μαλλιών τους, βλέποντάς τα να πέφτουν στο μαξιλάρι; Η απάντηση είναι όχι.

Δεν φταίει η πλευρά στην οποία κοιμάστε, αλλά το υλικό κάτω από το κεφάλι σας

Η μελέτη κατέγραψε μόνο πόσο ασύμμετρη ήταν η τριχόπτωση — συνεπώς, η «συμμετρική» απώλεια σε όσους κοιμούνται ανάσκελα δεν σημαίνει ότι τα μαλλιά τους γλίτωσαν.

Έπειτα, υπάρχει η φυσική του πράγματος. «Η πίεση που απαιτείται για να συμπιεστεί η ροή του αίματος στα θυλάκια σε βαθμό που να σταματήσει η ανάπτυξη της τρίχας είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από το βάρος του κεφαλιού πάνω σε ένα μαξιλάρι», εξηγεί η Dr. Roxana Moayer, επανορθωτική χειρουργός στο Keck Medicine του USC, η οποία πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις μαλλιών.

Παράλληλα, αξίζει να αναλογιστούμε πού ασκούν πίεση όλοι όσοι κοιμούνται ανάσκελα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας: στο πίσω μέρος της κεφαλής, δηλαδή στο μοναδικό σημείο όπου οι άνδρες σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζουν φαλάκρα και από το οποίο οι χειρουργοί λαμβάνουν τα μοσχεύματα.

Επιπλέον, η μελέτη είναι «αρκετά περιορισμένη ως προς την πραγματική αιτιώδη συνάφεια», σημειώνει η Ashley Zsaton, νοσηλεύτρια με εξειδικευμένη εκπαίδευση στην αποκατάσταση μαλλιών, τονίζοντας ότι οι συμμετέχοντες ανέφεραν μόνοι τους τις συνήθειες ύπνου τους.

Παρόλα αυτά, μια ασύμμετρη γραμμή μαλλιών τραβά την προσοχή της στο εξεταστήριο — απλώς η στάση ύπνου δεν είναι το πρώτο πράγμα που εξετάζει. Το ενδιαφέρον της εστιάζεται περισσότερο στο μαξιλάρι και τη μηχανική τριβή που μπορεί να προκαλέσει στις τρίχες.

Πώς να αποφύγετε την φθορά στα μαλλιά σας από το μαξιλάρι

Καμία αλλαγή στο δωμάτιό σας δεν μπορεί να επηρεάσει τη γενετική προδιάθεση της γραμμής των μαλλιών σας, αλλά οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη φθορά που υφίστανται τα μαλλιά σας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αντικαταστήστε τη βαμβακερή μαξιλαροθήκη με μεταξωτή ή σατέν

Φορέστε μεταξωτό σκούφο ή τουρμπάνι ύπνου

Αποφύγετε να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά

Αποφύγετε τα σφιχτά λαστιχάκια

Χρησιμοποιήστε Leave-in Conditioner (αλλά όχι στο τριχωτό)

Αντικαταστήστε τη βαμβακερή μαξιλαροθήκη με μεταξωτή ή σατέν

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (AAD) προτείνει μια απλή αλλαγή στις οδηγίες της για τη φροντίδα των σγουρών μαλλιών: η χρήση μεταξωτής ή σατέν μαξιλαροθήκης μειώνει την τριβή, η οποία διαφορετικά προκαλεί φριζάρισμα και σπάσιμο της τρίχας.

«Οι μεταξωτές μαξιλαροθήκες μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αλωπεκίας από έλξη (traction alopecia) –της τριχόπτωσης που οφείλεται στην ένταση και τη συνεχή τριβή», εξηγεί η δερματολόγος Dr. Zsaton. Μια πιο λεία επιφάνεια σημαίνει λιγότερη αντίσταση κάθε φορά που αλλάζετε πλευρό στον ύπνο.

Η μείωση της τριβής είναι ιδιαίτερα σημαντική για συγκεκριμένες ομάδες. Όσοι τραβούν τακτικά τα μαλλιά τους σφιχτά προς τα πίσω διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αλωπεκίας από έλξη.

Αυτό το είδος τριχόπτωσης πρέπει να αντιμετωπιστεί νωρίς. Αν η αλωπεκία από έλξη συνεχιστεί χωρίς αντιμετώπιση, «μπορεί μερικές φορές να γίνει μόνιμη, καθώς θύλακες της τρίχας καταστρέφονται οριστικά», επισημαίνει η Zsaton.

Κρατήστε τις προσδοκίες σας ρεαλιστικές: Μια μεταξωτή μαξιλαροθήκη μειώνει την τριβή και προστατεύει την τρίχα, αλλά δεν θεραπεύει την ανδρογενετική αλωπεκία (κληρονομική τριχόπτωση).

Φορέστε μεταξωτό σκούφο ή τουρμπάνι ύπνου

Εναλλακτικά, μπορείτε να τυλίξετε τα μαλλιά σας με μετάξι. Η AAD περιλαμβάνει τους σατέν ή μεταξωτούς σκούφους ύπνου (bonnets) δίπλα στις μεταξωτές μαξιλαροθήκες ως αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση της τριβής.

Το μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει το μεταξωτό τουρμπάνι είναι ότι παραμένει σταθερό, όπου κι αν μετακινηθεί το κεφάλι σας. Ωστόσο, προσοχή στην εφαρμογή: Ένα πολύ σφιχτό τουρμπάνι μπορεί στην πραγματικότητα να επιδεινώσει την αλωπεκία από έλξη σε άτομα που έχουν ήδη προδιάθεση, σύμφωνα με μελέτη του 2021.

Αποφύγετε να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά

Επειδή τα βρεγμένα μαλλιά είναι πολύ πιο εύθραυστα από τα στεγνά, η τριβή στο μαξιλάρι μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο της τρίχας. Παρόλο που η μεταξωτή μαξιλαροθήκη περιορίζει τη ζημιά, η καλύτερη τακτική είναι να στεγνώνετε πάντα τα μαλλιά σας πριν ξαπλώσετε.

Δεν έχετε χρόνο για φυσικό στέγνωμα; Χρησιμοποιήστε το πιστολάκι στον κρύο ή μέτριο αέρα.

Χρησιμοποιήστε πετσέτα μικροϊνών: Είναι πιο απαλή από τις κλασικές πετσέτες και απορροφά το νερό χωρίς να ταλαιπωρεί την τρίχα.

Μην τρίβετε τα μαλλιά σας: Η AAD συνιστά να τα τυλίγετε απαλά στην πετσέτα για να απορροφηθεί η υγρασία.

Αποφύγετε τα σφιχτά λαστιχάκια

«Όσοι κοιμούνται με σφιχτά λαστιχάκια στα μαλλιά συχνά εμφανίζουν σπάσιμο της τρίχας στο σημείο της πίεσης», τονίζει η Zsaton. Ακόμα χειρότερα, το συνεχές τράβηγμα μπορεί να πυροδοτήσει τριχόπτωση.

Η λύση: Αν θέλετε να κρατήσετε τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπό σας, πιάστε τα σε μια χαλαρή αλογοουρά στην κορυφή του κεφαλιού (στυλ “pineapple”) χρησιμοποιώντας ένα φαρδύ, απαλό scrunchie.

Για σγουρά μαλλιά, προτιμήστε μια χαλαρή πλεξούδα. Και οι δύο μέθοδοι μειώνουν την τριβή και προλαμβάνουν το φριζάρισμα.

Χρησιμοποιήστε Leave-in Conditioner (αλλά όχι στο τριχωτό)

Το μαλακτικό που ξεπλύνατε το πρωί μπορεί να μην προσφέρει πλέον προστασία την ώρα που κοιμάστε. Αυτό είναι σημαντικό αν πρόκειται να περάσετε 7-8 ώρες τρίβοντας τα μαλλιά σας στο μαξιλάρι – ειδικά αν έχετε λεπτά, μακριά, βαμμένα ή ταλαιπωρημένα μαλλιά από θερμότητα.

Ένα leave-in conditioner ή μια θεραπεία νύχτας δημιουργεί ένα επιπλέον στρώμα προστασίας ενάντια στο μπέρδεμα και την τριβή.

Δύο βασικοί κανόνες εφαρμογής:

Εφαρμόστε από τη μέση έως τις άκρες: Αποφύγετε το τριχωτό της κεφαλής για να μην προκληθεί λιπαρότητα, συσσώρευση προϊόντος ή ερεθισμός.

Μην ψεκάζετε αραιωμένο μαλακτικό: Τα κλασικά μαλακτικά περιέχουν συστατικά που πρέπει να ξεπλένονται και δεν είναι σχεδιασμένα για να παραμένουν στα μαλλιά.

Πρέπει να αλλάξετε πλευρό στον ύπνο για χάρη των μαλλιών σας;

Η απάντηση είναι όχι. «Δεν θεωρώ ότι πρέπει να ξυπνάει κανείς μέσα στη νύχτα επειδή φοβάται μήπως κοιμηθεί από την αγαπημένη του πλευρά», αναφέρει η Dr. Zsaton. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο άνετος και ξεκούραστος ύπνος προέχει.

Η στάση του ύπνου επηρεάζει περισσότερο το δέρμα παρά τη γραμμή των μαλλιών. Η πίεση του μαξιλαριού στο πρόσωπο έχει συνδεθεί με ρυτίδες ύπνου και πρόωρη γήρανση, καθώς το δέρμα είναι πιο ελαστικό και επηρεάζεται από την πίεση. Για το δέρμα και τη σπονδυλική στήλη, οι ειδικοί προτείνουν τον ύπνο ανάσκελα.

Ωστόσο, η Zsaton σημειώνει: «Αν παρατηρήσετε έντονα ασύμμετρη αραίωση στη γραμμή των μαλλιών και κοιμάστε από την ίδια πλευρά για χρόνια, η τριβή και η πίεση μπορεί να είναι ένα μικρό κομμάτι του παζλ – μαζί με τη γενετική και τις ορμόνες».