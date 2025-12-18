Ύπνος: Η απλή βραδινή ρουτίνα για να προστατεύσετε τα μαλλιά σας από το κρύο κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Σύνοψη από το

  • Ο χειμώνας απειλεί την υγεία του τριχωτού της κεφαλής, οδηγώντας σε ξηρότητα και σπάσιμο των μαλλιών, με τους ειδικούς να αποκαλύπτουν μια βραδινή ρουτίνα για προστασία.
  • Το «scalp slugging» αναδεικνύεται ως μια θεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης για τα μαλλιά, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη και την αντοχή τους.
  • Η ρουτίνα περιλαμβάνει την εφαρμογή ελαίου ή μάσκας στο τριχωτό και την κάλυψη των μαλλιών καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προσφέροντας ενδυνάμωση και προστασία από το σπάσιμο και τις περιβαλλοντικές βλάβες.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Η απλή βραδινή ρουτίνα για να προστατεύσετε τα μαλλιά σας από το κρύο κατά τη διάρκεια του χειμώνα
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο χειμώνας δεν απειλεί μόνο την επιδερμίδα μας, αλλά και την υγεία του τριχωτού της κεφαλής, οδηγώντας σε ξηρότητα, φαγούρα και σπάσιμο των μαλλιών. Οι ειδικοί αποκαλύπτουν μια βραδινή ρουτίνα που μπορείτε να ακολουθείτε πριν τον ύπνο για να προστατεύσετε τα μαλλιά σας από τις περιβαλλοντικές βλάβες.

Πώς να προστατεύσετε τα μαλλιά σας το χειμώνα

Ο κρύος αέρας, η εσωτερική θέρμανση και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στα μαλλιά σας. Σύμφωνα με την Cosmetics Business, κορυφαίο μέσο επαγγελματικής ομορφιάς, το ενδιαφέρον για τις «θεραπείες τριχωτού» έχει εκτοξευθεί, με εκατομμύρια αναζητήσεις στο Google και προβολές στο TikTok.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το scalp slugging μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ενισχύοντας την ανάπτυξη και την αντοχή των μαλλιών. Η διαδικασία είναι ουσιαστικά μια θεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης για τα μαλλιά, η οποία περιλαμβάνει:

  • Εφαρμογή μιας πλούσιας στρώσης ελαίου, ορού ή μάσκας μαλλιών στο τριχωτό και τα μαλλιά.
  • Κάλυψη με ένα προστατευτικό στρώμα (όπως μεταξωτό μαντήλι, σκουφάκι ντους ή τουρμπάνι) καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η Faye Purcell, Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης στην Q+A, δήλωσε ότι ο κρύος καιρός μπορεί να προκαλέσει «φαγούρα, ξηρότητα και πιτυρίδα». Ένα ανθυγιεινό τριχωτό συμβάλλει επίσης σε φραγμένους θύλακες, αραίωση μαλλιών και σπάσιμο.

Πώς λειτουργεί το Scalp Slugging: Βήμα – βήμα η διαδικασία

  1. Εφαρμόστε ένα θρεπτικό έλαιο ή μάσκα στο τριχωτό πριν τον ύπνο. Αναζητήστε προϊόντα που περιέχουν έλαια όπως jojoba, argan ή μια στοχευμένη θεραπεία.
  2. Χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα ή ένα εργαλείο μασάζ τριχωτού, κάντε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις για να διεγείρετε την κυκλοφορία και να βοηθήσετε το προϊόν να διεισδύσει καλύτερα.
  3. Καλύψτε τα μαλλιά με ένα μεταξωτό μαντήλι ή τουρμπάνι για να κλειδώσετε την υγρασία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και να ενισχύσετε την απορρόφηση.
  4. Λούστε σχολαστικά το πρωί με ένα ήπιο σαμπουάν.

Τα οφέλη του scalp slugging

  • Ενδυνάμωση: Ενισχύει τις ρίζες των μαλλιών.
  • Προστασία: Προστατεύει από το σπάσιμο και τις περιβαλλοντικές βλάβες (κρύο/θέρμανση).
  • Ανάπτυξη: Διεγείρει την κυκλοφορία για την υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης των μαλλιών.
  • Θεραπεία: Ανακουφίζει από ξηρό ή με νιφάδες τριχωτό, καθώς και από ερεθισμούς.

Η Faye προσθέτει ότι στοχευμένες θεραπείες όπως οροί, τονωτικές λοσιόν και απαλά απολεπιστικά μπορούν επίσης να αποκαταστήσουν την ισορροπία. Αποτελεσματικά συστατικά είναι το Σαλικυλικό Οξύ (Salicylic Acid) για τον καθαρισμό, τα Προβιοτικά για την αποκατάσταση της ισορροπίας και τα ενυδατικά έλαια.

Ωστόσο, συμβουλεύει όσους έχουν λιπαρά μαλλιά ή δερματικές παθήσεις (π.χ., δερματίτιδα) να ξεκινούν αργά, καθώς το scalp slugging μπορεί να φράξει τους πόρους ή να επιδεινώσει τις νιφάδες, αν δεν ξεπλυθεί καλά. Συνιστάται πάντα η διενέργεια patch test πριν τη χρήση.

