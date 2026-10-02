Μακρόν: «Οι χώρες της G7 θα αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου τους επόμενους 4 μήνες»

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Τα κράτη μέλη της G7 θα αποδεσμεύσουν «έως 100 εκατομμύρια βαρέλια» ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματά τους μέσα «τους επόμενους τέσσερις μήνες» για να μετριάσουν την πίεση στις τιμές των καυσίμων και συμφώνησαν να μην περιορίσουν τις εξαγωγές αυτών, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social ότι «η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ».

«Αποφασίσαμε να αποδεσμεύσουμε στρατηγικά αποθέματα ντίζελ και αργού πετρελαίου υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (…) προκειμένου να αποδεσμεύσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια εντός τεσσάρων μηνών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά από συνάντηση των προέδρων και αρχηγών κυβερνήσεων των χωρών της G7.

«Συμφωνήσαμε ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις εξαγωγών μεταξύ των μελών της G7», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει να μειώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου των ΗΠΑ, ήταν επίσης «πολύ σαφής σε αυτό το σημείο».

Αυτές οι αποφάσεις «θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων», επέμεινε.