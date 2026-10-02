Κάνιε Γουέστ: Ακυρώθηκαν οι sold-out συναυλίες του στη Ρωσία μετά τον σάλο για τον Χίτλερ – Το σχόλιο της Ζαχάροβα

Οι δύο sold-out συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, γνωστού πλέον ως Ye, που ήταν προγραμματισμένες για τις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Αγία Πετρούπολη, ακυρώθηκαν οριστικά. Σύμφωνα με τον Guardian, η διοργανώτρια Say Agency ανακοίνωσε ότι τα shows δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ οι επιστροφές χρημάτων θα ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου. Η ακύρωση έρχεται έπειτα από εβδομάδες σύγχυσης και αντιδράσεων στη Ρωσία. Η Μαρία Ζαχάροβα είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτες τις συναυλίες λόγω της «εξύμνησης» του Χίτλερ από τον Ye, ενώ πολιτικός είχε ζητήσει ακόμη και έρευνα εις βάρος του.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: PA Media
Φωτογραφία: PA Media
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Ακυρώθηκαν τελικά οι δύο sold-out συναυλίες που επρόκειτο να δώσει ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός πλέον ως Ye, στην Αγία Πετρούπολη, έπειτα από εβδομάδες σύγχυσης και έντονων αντιδράσεων στη Ρωσία για τις προηγούμενες δηλώσεις και ενέργειές του σχετικά με τον Αδόλφο Χίτλερ και τη ναζιστική ιδεολογία.

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Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός ράπερ επρόκειτο να εμφανιστεί στην Gazprom Arena στις 10 και 11 Οκτωβρίου, ωστόσο η διοργανώτρια εταιρεία Say Agency ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι συναυλίες δεν θα πραγματοποιηθούν.

«Με ειλικρινή λύπη σας ενημερώνουμε ότι οι συναυλίες του Ye στην Αγία Πετρούπολη δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν στις προγραμματισμένες ημερομηνίες», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση για το μέλλον του πρότζεκτ.

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Οι επιστροφές χρημάτων στους κατόχους εισιτηρίων αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου.

Από το sold-out στη σύγχυση με την Gazprom Arena

Η τύχη των συναυλιών παρέμενε αβέβαιη εδώ και εβδομάδες. Αρχικά, η Gazprom Arena είχε προωθήσει τις εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας τον Ye «τον πιο επιδραστικό μουσικό καλλιτέχνη της εποχής μας».

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Μετά το sold-out, όμως, το στάδιο ανακοίνωσε ότι δεν είχε υπογράψει συμφωνία μίσθωσης με τους διοργανωτές και ότι οι συναυλίες δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στον χώρο.

Η Gazprom Arena είχε επίσης αναφέρει ότι δεχόταν καταγγελίες και αντιδράσεις σχετικά με τις εμφανίσεις.

Η Μόσχα είχε χαρακτηρίσει τις συναυλίες «απαράδεκτες»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, είχε χαρακτηρίσει τις προγραμματισμένες συναυλίες απαράδεκτες, επικαλούμενη την «εξύμνηση» του Αδόλφου Χίτλερ από τον καλλιτέχνη.

Ο Ρώσος πολιτικός Νικολάι Νοβίτσκοφ είχε ζητήσει ακόμη και να διερευνηθεί ο Ye για τις αναφορές του στον Χίτλερ, υποστηρίζοντας ότι οι συναυλίες θα έπρεπε να ακυρωθούν εάν ο ράπερ δεν εξέφραζε δημοσίως «ηθική υποστήριξη στη Ρωσία και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι προηγούμενες αντιδράσεις για τον Ye

Ο Ye είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα με αντισημιτικές δηλώσεις και χρήση ναζιστικών συμβόλων. Μεταξύ άλλων, είχε διαθέσει προς πώληση μπλουζάκια με σβάστικα και είχε κυκλοφορήσει τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler».

Τον Ιανουάριο δημοσίευσε ολοσέλιδη απολογία στη Wall Street Journal, δηλώνοντας: «Δεν είμαι ναζί ή αντισημίτης. Αγαπώ τους Εβραίους».

Οι αντιδράσεις έχουν επηρεάσει και άλλες εμφανίσεις του. Συναυλίες και συμμετοχές του σε διοργανώσεις στην Ευρώπη έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί, ενώ παρά τις αντιπαραθέσεις ο Ye έχει συνεχίσει να εμφανίζεται σε μεγάλες συναυλίες σε χώρες όπως η Τουρκία, η Ολλανδία, η Γεωργία, η Αλβανία, η Πορτογαλία και το Καζακστάν.

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