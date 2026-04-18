Πολωνία: Ακυρώθηκε συναυλία του Kanye West λόγω αντισημιτικών δηλώσεων

Συναυλία του Kanye West στην Πολωνία ακυρώθηκε, όπως ανακοίνωσε ο χώρος διεξαγωγής, έπειτα από κυβερνητικές πιέσεις και έντονες αντιδράσεις για σειρά αντισημιτικών, ρατσιστικών και φιλοναζιστικών δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ.

Ο West, γνωστός και ως Ye, επρόκειτο να εμφανιστεί στο στάδιο Silesian στο Χόρζουφ στις 19 Ιουνίου, στην πρώτη του εμφάνιση στη χώρα εδώ και 15 χρόνια. Ωστόσο, την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι η συναυλία δεν θα πραγματοποιηθεί «για τυπικούς και νομικούς λόγους».

«Απαράδεκτη» η πρόσκληση, λέει η υπουργός Πολιτισμού

Η υπουργός Πολιτισμού της Πολωνίας, Μάρτα Τσιενκόφσκα, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόφαση να προσκληθεί ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με το BBC.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την αναβολή συναυλίας του στη Γαλλία και μία εβδομάδα μετά την απαγόρευση εισόδου του στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στο φεστιβάλ Wireless.

Σκάνδαλα και αντιδράσεις για δηλώσεις και σύμβολα

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, ο West άρχισε να πουλά μπλουζάκια με σβάστικα, γεγονός που οδήγησε την πλατφόρμα Shopify να κατεβάσει το ηλεκτρονικό του κατάστημα.

Τρεις μήνες αργότερα, κυκλοφόρησε το τραγούδι Heil Hitler, στο οποίο ισχυριζόταν ότι η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών του και το «πάγωμα» των περιουσιακών του στοιχείων τον οδήγησαν προς τον ναζισμό.

Τον Ιανουάριο, πριν την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής του περιοδείας και την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, ο ράπερ ζήτησε συγγνώμη με δήλωση που δημοσιεύτηκε ως ολοσέλιδη καταχώριση στη Wall Street Journal.

«Δεν είμαι Ναζί ούτε αντισημίτης. Αγαπώ τους Εβραίους», έγραψε, προσθέτοντας ότι «είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα» λόγω της διπολικής διαταραχής του.

Ιδιαίτερη ευαισθησία στην Πολωνία

Η προώθηση ναζιστικών συμβόλων αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Πολωνία και τιμωρείται με φυλάκιση έως και τρία έτη.

Οι δηλώσεις του West προκάλεσαν ιδιαίτερη οργή στη χώρα, όπου κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργήθηκαν στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης, με περίπου τρία εκατομμύρια Πολωνοεβραίους να δολοφονούνται.

Η ίδια η πόλη Χόρζουφ ήταν από τις πρώτες που δέχθηκαν εισβολή από τις γερμανικές δυνάμεις τον Σεπτέμβριο του 1939.

«Ο πολιτισμός δεν είναι χώρος για μίσος»

«Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που έχει εκφράσει δημόσια αντισημιτικές απόψεις, έχει υποβαθμίσει εγκλήματα και έχει κερδοσκοπήσει πουλώντας μπλουζάκια με σβάστικα», ανέφερε η Τσιενκόφσκα.

«Πρόκειται για συνειδητή υπέρβαση ορίων και κανονικοποίηση του μίσους. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να αποτελεί χώρο για όσους τον χρησιμοποιούν για να διαδίδουν μίσος».

Ακυρώσεις σε όλη την Ευρώπη

Ο West επρόκειτο επίσης να εμφανιστεί στο Wireless Festival στο Λονδίνο και στη Μασσαλία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας.

Ωστόσο, το φεστιβάλ Wireless αναγκάστηκε να τον αποσύρει μετά την άρνηση των βρετανικών αρχών να του χορηγήσουν βίζα, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ακύρωση ολόκληρης της διοργάνωσης.

Η συναυλία στη Μασσαλία έχει πλέον αναβληθεί «μέχρι νεωτέρας».