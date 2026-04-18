Μαρία Γεωργιάδου: «Μια τέτοια απώλεια είναι κάτι που δεν περιμένεις, φυσικά με ωρίμασε»

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Μαρία Γεωργιάδου παραχωρεί συνέντευξη στο περιοδικό Hello και στον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Από ήλιο σε ήλιο» της ΕΡΤ. Η ίδια εστιάζει στην προσωπική της διαδρομή και αναφέρεται στη δύσκολη εμπειρία της απώλειας της μητέρας της.

Η Μαρία Γεωργιάδου περιγράφει τη συγκεκριμένη περίοδο ως καθοριστική για την εξέλιξή της. Η ηθοποιός εξηγεί ότι η απώλεια της μητέρας της στην εφηβεία της διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της και ενίσχυσε το αίσθημα ευθύνης.

«Φυσικά με ωρίμασε. Μια τέτοια απώλεια είναι κάτι που δεν περιμένεις. Από τη στιγμή που συμβαίνει, αναγκάζεσαι να αναλάβεις έναν ρόλο που δεν είχες πριν, αλλά και περισσότερες ευθύνες – πρώτα απ’ όλα, απέναντι στον εαυτό σου. Αυτό το γεγονός μας έφερε κοντά με τον πατέρα μου γιατί μοιραστήκαμε κάτι τόσο οδυνηρό».

Η ίδια επισημαίνει ότι η κοινή εμπειρία του πένθους ενίσχυσε τη σχέση με τον πατέρα της. Η ηθοποιός υπογραμμίζει ότι η αγάπη και η σύμπνοια λειτουργούν ως συνεκτικοί δεσμοί σε δύσκολες στιγμές.

«Όταν οι άνθρωποι έχουν αγάπη και σύμπνοια μεταξύ τους, σίγουρα ενώνονται μετά από μια απώλεια. Δεν συναντιούνται οι ψυχές όσων δεν έχουν τίποτα κοινό».

Η Μαρία Γεωργιάδου αναφέρεται και στα διδάγματα που αποκόμισε από αυτή την εμπειρία. Η ηθοποιός τονίζει ότι η απώλεια της μητέρας της άλλαξε την οπτική της απέναντι στη ζωή.

«Να αγαπώ τη ζωή, να την τιμώ περισσότερο, να μη θεωρώ τίποτα δεδομένο και να σέβομαι το γεγονός ότι είμαι ζωντανή».