Centcom: Πάνω από 20 πλοία έχουν επιστρέψει στο Ιράν από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι συνολικά 21 πλοία επέστρεψαν στο Ιράν, μετά την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν από τις 13 Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ένταση που επικρατεί στην περιοχή και επηρεάζει άμεσα τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η CENTCOM διευκρίνισε ότι τα πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων και άλλαξαν πορεία. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Από την έναρξη του αποκλεισμού, 21 πλοία έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων να γυρίσουν πίσω στο Ιράν». Παράλληλα, βίντεο κατέγραψε τη στιγμή κατά την οποία χειριστής του αμερικανικού καταδρομικού Rafael Peralta έδωσε μέσω ασυρμάτου εντολή σε εμπορικό πλοίο να επιστρέψει.

Guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) directs a merchant vessel to return to an Iranian port as it enforces the U.S. blockade, April 17. Since commencement of the blockade, 19 ships have complied with direction from U.S. forces to turn around and return to Iran.… pic.twitter.com/v4dhGw8wUH — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2026

Η ενημέρωση αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση του Ιράν ότι άνοιξε εκ νέου το Στενό του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι η δίοδος θα κλείσει εκ νέου, εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή. Η τοποθέτηση αυτή ενισχύει το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στη θαλάσσια οδό.

Την ίδια στιγμή, οι ναυτιλιακές εταιρείες διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στη διέλευση από το Στενό. Μόλις 20 πλοία και ένα κρουαζιερόπλοιο χωρίς επιβάτες, το οποίο παρέμενε επί 47 ημέρες στο Ντουμπάι, κατάφεραν να διασχίσουν το Ορμούζ. Το περιορισμένο αυτό πέρασμα επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί πλήρως, παρά τις επίσημες ανακοινώσεις.