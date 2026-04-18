Centcom: Πάνω από 20 πλοία έχουν επιστρέψει στο Ιράν από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι συνολικά 21 πλοία επέστρεψαν στο Ιράν, μετά την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν από τις 13 Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ένταση που επικρατεί στην περιοχή και επηρεάζει άμεσα τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η CENTCOM διευκρίνισε ότι τα πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων και άλλαξαν πορεία. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Από την έναρξη του αποκλεισμού, 21 πλοία έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων να γυρίσουν πίσω στο Ιράν». Παράλληλα, βίντεο κατέγραψε τη στιγμή κατά την οποία χειριστής του αμερικανικού καταδρομικού Rafael Peralta έδωσε μέσω ασυρμάτου εντολή σε εμπορικό πλοίο να επιστρέψει.

Η ενημέρωση αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση του Ιράν ότι άνοιξε εκ νέου το Στενό του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι η δίοδος θα κλείσει εκ νέου, εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή. Η τοποθέτηση αυτή ενισχύει το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στη θαλάσσια οδό.

Την ίδια στιγμή, οι ναυτιλιακές εταιρείες διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στη διέλευση από το Στενό. Μόλις 20 πλοία και ένα κρουαζιερόπλοιο χωρίς επιβάτες, το οποίο παρέμενε επί 47 ημέρες στο Ντουμπάι, κατάφεραν να διασχίσουν το Ορμούζ. Το περιορισμένο αυτό πέρασμα επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί πλήρως, παρά τις επίσημες ανακοινώσεις.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης