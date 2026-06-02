Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 11χρονου που χτύπησε συνομήλικό του ενώ έπαιζαν μπάσκετ

Δικογραφία σχηματίστηκε στη Θεσσαλονίκη σε βάρος ενός 11χρονου αγοριού και των γονέων του, μετά από περιστατικό όπου ο ανήλικος χτύπησε συνομήλικό του κατά τη διάρκεια παιχνιδιού μπάσκετ. Οι κατηγορίες αφορούν σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων για τον 11χρονο και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου για τους γονείς. Το περιστατικό συνέβη στις 16 Μαΐου, σε υπαίθριο χώρο στον δήμο Βόλβης.

Δικογραφία σε βάρος ενός 11χρονου σχημάτισαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη για επεισόδιο που συνέβη με συνομήλικό του, ενώ έπαιζαν μπάσκετ, σε περιοχή του δήμου Βόλβης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ένας 11χρονος χτύπησε τον άλλο στο πρόσωπο, την ώρα που έπαιζαν μπάσκετ σε υπαίθριο χώρο στις 16 Μαΐου.

Ο πατέρας του δεύτερου 11χρονου κατήγγειλε την επίθεση στις αστυνομικές αρχές, που ξεκίνησαν έρευνα και ταυτοποίησαν τα στοιχεία του άλλου παιδιού. Σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ παράλληλα κατηγορούνται και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

