Πανελλήνιες 2026: Τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών στα ΕΠΑΛ

Συνέχεια των Πανελλήνιων Εξετάσεων, με εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τα ΕΠΑΛ. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των επερχόμενων εξετάσεων για τα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ και τα μαθήματα των ΓΕΛ. Τι ισχύει με τα ειδικά μαθήματα.

  • Στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), κατά τη δεύτερη ημέρα των πανελλήνιων εξετάσεων.
  • Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας από την Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2026.
  • Οι Πανελλαδικές για τα ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 με Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) κλήθηκαν να διαγωνιστούν σήμερα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), κατά τη δεύτερη ημέρα των εξετάσεων στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Δείτε εδώ τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων περιλαμβάνει:

  • 4 Ιουνίου: Ανατομία-Φυσιολογία II, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
  • 6 Ιουνίου: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  • 9 Ιουνίου: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών
  • 11 Ιουνίου: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα II και Ναυτικές Μηχανές
  • 13 Ιουνίου: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ II και Ψηφιακά Συστήματα
  • 15 Ιουνίου: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών ΘερμάνσεωνΓια τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η ώρα έναρξης είναι επίσης στις 08:30, με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου που διαρκεί τέσσερις ώρες.

Πανελλήνιες: Αύριο η συνέχεια για τα ΓΕΛ

Με την τρίτη ημέρα εξετάσεων θα συνεχίσουν αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ τις Πανελλαδικές. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το πρόγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ

  • Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία
  • Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική
  • Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα Ισπανικά. Στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα.

