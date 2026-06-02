Χανιά: Εντοπίστηκε οβίδα σε πολυσύχναστη παραλία – ΒΙΝΤΕΟ

Μία οβίδα εντοπίστηκε στη θάλασσα, σε απόσταση λίγων μέτρων από πολυσύχναστη παραλία των Χανίων, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Την οβίδα βρήκε ένας λουόμενος, ο οποίος απολάμβανε τον βυθό στην παραλία της Παχειάς Άμμου στην Παλαιόχωρα, και… δεν πίστευε στα μάτια του.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές, που απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ πυροτεχνουργοί του στρατού αναμένεται να απενεργοποιήσουν και να εξετάσουν την οβίδα.

Λόγω της τοποθεσίας όπου εντοπίστηκε το βλήμα, σύμφωνα με το flashnews.gr, εκτιμάται ότι πρόκειται για απομεινάρι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο «ξεθάφτηκε» ύστερα από 85 χρόνια.

