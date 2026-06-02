Χανιά: Εντοπίστηκε οβίδα σε πολυσύχναστη παραλία – ΒΙΝΤΕΟ

Μία οβίδα, που εκτιμάται ότι είναι κατάλοιπο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε από λουόμενο σε πολυσύχναστη παραλία της Παλαιόχωρας Χανίων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, εν αναμονή της απενεργοποίησης και εξέτασης του βλήματος από πυροτεχνουργούς του στρατού.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία οβίδα εντοπίστηκε στη θάλασσα, σε απόσταση λίγων μέτρων από πολυσύχναστη παραλία των Χανίων, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.
  • Την οβίδα βρήκε ένας λουόμενος στην παραλία της Παχειάς Άμμου στην Παλαιόχωρα. Οι λιμενικές αρχές απέκλεισαν άμεσα την περιοχή για λόγους ασφαλείας.
  • Λόγω της τοποθεσίας όπου εντοπίστηκε το βλήμα, εκτιμάται ότι πρόκειται για απομεινάρι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο «ξεθάφτηκε» ύστερα από 85 χρόνια. Πυροτεχνουργοί του στρατού αναμένεται να απενεργοποιήσουν και να εξετάσουν την οβίδα.

Μία οβίδα εντοπίστηκε στη θάλασσα, σε απόσταση λίγων μέτρων από πολυσύχναστη παραλία των Χανίων, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Την οβίδα βρήκε ένας λουόμενος, ο οποίος απολάμβανε τον βυθό στην παραλία της Παχειάς Άμμου στην Παλαιόχωρα, και… δεν πίστευε στα μάτια του.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές, που απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ πυροτεχνουργοί του στρατού αναμένεται να απενεργοποιήσουν και να εξετάσουν την οβίδα.

Λόγω της τοποθεσίας όπου εντοπίστηκε το βλήμα, σύμφωνα με το flashnews.gr, εκτιμάται ότι πρόκειται για απομεινάρι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο «ξεθάφτηκε» ύστερα από 85 χρόνια.

Δείτε το βίντεο:

