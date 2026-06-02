Βραζιλία: 11χρονο αγόρι έχασε το πόδι του έπειτα από επίθεση καρχαρία – Δείτε το βίντεο

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής σε μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες της Βραζιλίας, όταν ένας καρχαρίας επιτέθηκε με μανία σε ένα 11χρονο αγόρι.

Το παιδί ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και οπτικό υλικό, εκλιπαρούσε με όση δύναμη του είχε απομείνει τους διασώστες να μην το αφήσουν να πεθάνει, την ώρα που δεκάδες λουόμενοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Το αγοράκι υπέστη βαρύτατα τραύματα στην αριστερή πλευρά του σώματός του όταν το θαλάσσιο κήτος τού επιτέθηκε στο ισχίο, στην παραλία Πιεντάντε στο Ζαμποατάο ντος Γκουαραράπες, γύρω στις 1:40 μ.μ. (τοπική ώρα).

Βίντεο από το σημείο δείχνει μια ομάδα ανδρών να ανασύρει τον αναίσθητο 11χρονο στην ακτή καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από το τραυματισμένο αγόρι περιμένοντας τις πρώτες βοήθειες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν το αγόρι ως τον Ζοάο Λούκας Κάστορ Νεμέζιο Σάλες, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον θείο του, Αλντεμίρ Ζοζέ, και άλλα δύο παιδιά.

Η δραματική περιγραφή του θείου

Ο θείος του παιδιού, με σπασμένη φωνή, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές της επίθεσης.

«Ήμασταν όλοι μέσα στη θάλασσα πριν από την επίθεση, και είχα μόλις βγει από το νερό αφήνοντας τα παιδιά μέσα στη θάλασσα», είπε.

«Μετά άκουσα έναν παράξενο θόρυβο, και όταν γύρισα, το μόνο που μπορούσα να δω ήταν αίμα. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά και έτρεξα μέσα στο νερό για να βγάλω τον ανιψιό μου έξω. Είχε τις αισθήσεις του και απλώς συνέχιζε να με εκλιπαρεί να μην τον αφήσω να πεθάνει».

Outro ataque de tubarão dessa vez na Praia de Boa Viagem em Recife-PE. Ontem teve um na praia de Piedade .Água turva com dias chuvosos e um pessoal teimoso demais : combinação letal 🚫🦈

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Οι ναυαγοσώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο βαριά τραυματισμένο παιδί μέχρι να φτάσουν οι διασώστες της Κινητής Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών, οι οποίοι το μετέφεραν εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο και, στη συνέχεια, στο πολύ μεγαλύτερο νοσοκομείο Hospital da Restauracao για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αγόρι έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του και η κατάστασή του είναι σταθερή.