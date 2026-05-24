Νέο σοκ στην Αυστραλία: Νεκρός 39χρονος ψαροντουφεκάς από επίθεση καρχαρία

Νέο θανατηφόρο περιστατικό με θύμα ψαροντουφεκά σημειώθηκε στην Αυστραλία. Όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση καρχαρία στην πολιτεία Κουίνσλαντ, στα βορειοανατολικά της χώρας. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά θύμα από ανάλογη επίθεση στην Αυστραλία από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Το θύμα, ένας 39χρονος με καταγωγή από την πόλη Κερνς, έφερε βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την αστυνομία του Κουίνσλαντ, ο άνδρας δέχθηκε την επίθεση ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal -έναν δημοφιλή ύφαλο με μεγάλο βάθος που αποτελεί γνωστό αλιευτικό προορισμό- και εξέπνευσε λίγο μετά την ανάσυρσή του από το νερό.

Οι δυνάμεις διάσωσης και οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στην περιοχή του Χαλ Ρίβερ Χεντς λίγο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα, όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που εξέπνευσε. Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Κουίνσλαντ, επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος και διαπιστώθηκε επιτόπου, πάνω στη ράμπα επιβίβασης του σκάφους.

«Ανασύρθηκε από τη θάλασσα από ένα άλλο άτομο που βρισκόταν στην περιοχή μαζί του τη στιγμή της επίθεσης», δήλωσε η επιθεωρήτρια της αστυνομίας του Κουίνσλαντ Ελέιν Μπερνς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. «Το να είσαι αυτόπτης μάρτυρας σε αυτού του είδους το περιστατικό είναι πραγματικά φρικιαστικό».

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό για όλους όσοι ενεπλάκησαν», συμπλήρωσε η ίδια, καλώντας τους πολίτες να «συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη φανταστική ακτογραμμή μας επιδεικνύοντας παράλληλα προσοχή στο περιβάλλον της».

Το σημείο όπου σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό εντοπίζεται περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του Κερνς, μιας ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικής πόλης, σε κοντινή απόσταση από τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επίθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη ανάλογο φονικό συμβάν, το οποίο είχε καταγραφεί μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα στα παράλια της Δυτικής Αυστραλίας.