Marfin: Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα και βίντεο από τη δολοφονική επίθεση – «Μας έλεγαν “να καείτε όλοι”»

Νέο φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τη δολοφονική επίθεση στη Marfin έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας στοιχεία που αξιοποίησαν οι Αρχές κατά την έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης και τις συνέκριναν με στιγμιότυπα από την καθημερινότητα και τις διακοπές των κατηγορουμένων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν σακίδια, παπούτσια, γυαλιά και καπέλα, καθώς και επιμέρους χαρακτηριστικά των προσώπων και του σωματότυπού τους.

Οι συγκρίσεις αντικειμένων και φωτογραφιών

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το μαύρο σακίδιο που φορούσε ο αποκαλούμενος «Ψηλός» την ημέρα της επίθεσης εμφανίζεται και σε φωτογραφίες από διακοπές των κατηγορουμένων.

Οι Αρχές εξέτασαν επίσης ένα χακί σακίδιο, το οποίο φέρεται να φορούσε ο αποκαλούμενος «Εναερίτης» έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας. Το ίδιο σακίδιο φαίνεται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, να κρατά ο «Ψηλός» σε φωτογραφία από διακοπές.

Σε άλλο στιγμιότυπο, ο «Ψηλός» εμφανίζεται να φορά ένα χακί καπέλο, το οποίο, κατά την εκτίμηση της Αστυνομίας, είναι ίδιο με εκείνο που φορούσε την ημέρα της επίθεσης.

Μάρτυρας, περιγράφοντας όσα αντίκρισε, ανέφερε: «Εγώ ήμουν στο παράθυρο και αυτό που βλέπετε εδώ είναι τρία άτομα με κουκούλες να φεύγουν από το πλήθος, να σπάνε την τζαμαρία και να ρίχνουν μέσα τις μολότοφ».

Οι ερευνητές τοποθέτησαν δίπλα-δίπλα και άλλες φωτογραφίες. Μεταξύ άλλων, συνέκριναν τα παπούτσια που φορούσε ο αποκαλούμενος «Εναερίτης» την ημέρα της επίθεσης με εκείνα που εμφανίζεται να φορά σε στιγμές της καθημερινότητάς του. Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, πρόκειται για το ίδιο ζευγάρι.

Η αντιπαραβολή των χαρακτηριστικών

Εκτός από τα αντικείμενα, οι Αρχές προχώρησαν σε αντιπαραβολή επιμέρους χαρακτηριστικών προσώπου, όπως το μέτωπο, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα μάτια και οι ελιές. Εξέτασαν ακόμη σημάδια που φέρονται να προέρχονται από την παιδική ηλικία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τα γυαλιά οράσεως στη μύτη.

Σε φωτογραφία από την ημέρα της επίθεσης εμφανίζεται ο αποκαλούμενος «Ψηλός». Οι αστυνομικοί συνέκριναν τον τρόπο με τον οποίο φορά τα γυαλιά του με τέσσερις φωτογραφίες από την καθημερινότητα και τις διακοπές του.

Από τη σύγκριση προέκυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ομοιότητες στο μέτωπο, στα αυτιά, στον σκελετό των γυαλιών και στον τρόπο με τον οποίο αυτά εφαρμόζουν στη μύτη. Ο ίδιος άνδρας φέρεται να καταγράφεται να περνά έξω από το υποκατάστημα της Marfin λίγο πριν από την επίθεση.

Οι Αρχές συνέκριναν επίσης τον σωματότυπο, το ορατό τμήμα του προσώπου και το χρώμα των μαλλιών με φωτογραφίες από τις διακοπές των κατηγορουμένων.

Το νέο βίντεο από το εσωτερικό της Marfin

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από το εσωτερικό των γραφείων της Marfin καταγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, πυκνός μαύρος καπνός κατέκλυσε το διώροφο κτίριο και εγκλώβισε δεκάδες εργαζομένους.

Επιζών περιέγραψε την προσπάθειά του να εγκαταλείψει το κτίριο: «Ήμουν ο μόνος που βγήκα από την πόρτα. Τα δευτερόλεπτα μέχρι να βγω από την πόρτα δεν θα τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, γιατί πάτησα το κουμπί για να βγω. Δηλαδή, μπήκα μέσα στον κλωβό και βγήκα έξω. Και, βέβαια, όταν βγήκα έξω, συνέχιζαν να μας πετούν πέτρες και να μας λένε “να καείτε όλοι”.

Πηδήξαμε από τον τοίχο σε ένα ταρατσάκι και από το ταρατσάκι αυτό σε ένα ελενίτ και, στη συνέχεια, από το ελενίτ στην ταράτσα της Κosta Boda. Βγαίναμε ένας-ένας από εκεί. Διαφορετικά, θα είχαμε πεθάνει όλοι».