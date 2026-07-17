Marfin: Σε κελί υψίστης ασφαλείας στο Ναύπλιο ο 42χρονος – Συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη δύο υπόπτους

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Σε κελί υψίστης ασφαλείας των Δικαστικών Φυλακών Ναυπλίου οδηγήθηκε ο 42χρονος που κατηγορείται ότι είχε καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο στην επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ακόμη προσώπων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στον εμπρησμό. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας.

Η μεταγωγή στις Φυλακές Ναυπλίου

Η Ελληνική Αστυνομία μετέφερε τον 42χρονο το πρωί της Παρασκευής στις Φυλακές Ναυπλίου, στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης και υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η μεταγωγή ξεκίνησε περίπου στις 08:30 από την Αθήνα και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10:30, όταν ο κατηγορούμενος πέρασε την πύλη του σωφρονιστικού καταστήματος.

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε μόνος του σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς την παρουσία άλλου κρατουμένου και υπό τη συνοδεία πέντε αστυνομικών. Την πομπή συνόδευαν συμβατικό όχημα της Αστυνομίας, περιπολικά της Άμεσης Δράσης, οχήματα της Τροχαίας και μοτοσικλέτες.

Ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά στον χώρο υποδοχής των φυλακών, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την τοποθέτησή του σε κελί. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, θα κρατηθεί μόνος του σε κελί υψίστης ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ο 42χρονος βρισκόταν σε διαφορετικό χώρο από τον συνομήλικο συγκατηγορούμενό του, χωρίς να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος έχει επίσης προφυλακιστεί. Η μεταγωγή του στις Φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας, υπό αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

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Οι έρευνες για δύο ακόμη υπόπτους

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που έχει συγκεντρώσει, με στόχο να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των τριών προσώπων που περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία διαδραμάτισε η συγκριτική εξέταση εικόνων από την επίθεση και φωτογραφιών που είχαν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ερευνητές συνέκριναν τον ρουχισμό, τα σακίδια, τα καπέλα, τον σωματότυπο και τα ακάλυπτα χαρακτηριστικά των προσώπων. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν επίσης φωτογραφίες των υπόπτων από το 2009.

Το βίντεο από την επίθεση

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε στις 14:07:57 της 5ης Μαΐου 2010 τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin.

Στο βίντεο διακρίνεται υπάλληλος που βρισκόταν στο ταμείο να αντιλαμβάνεται την επίθεση των κουκουλοφόρων και να κατευθύνεται προς την είσοδο του καταστήματος, επιχειρώντας να διαφύγει.

Μόλις 15 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της φωτιάς, πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει το εσωτερικό της τράπεζας, εγκλωβίζοντας τους εργαζομένους. Άλλοι υπάλληλοι επιχείρησαν να φτάσουν στα μπαλκόνια του κτιρίου, αναζητώντας καθαρό αέρα.

Σύμφωνα με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, ο άνδρας που έσπασε την πρόσοψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπεζ καπέλο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τον 42χρονο με το προσωνύμιο «Ψηλός», ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση.

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Η συγκριτική εξέταση των φωτογραφιών

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν λεπτομερή συγκριτική εξέταση των καρέ από την επίθεση και φωτογραφιών των υπόπτων.

Επειδή το κάτω μέρος των προσώπων των δραστών ήταν καλυμμένο, η ανάλυση επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά που παρέμεναν ορατά. Οι εξεταστές μελέτησαν τις αναλογίες και τη διάπλαση του σώματος, το άνω τμήμα της μύτης, τη θέση των γυαλιών, τα καπέλα και άλλα μορφολογικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε βάσει διεθνούς πρωτοκόλλου συγκριτικής ανάλυσης. Οι εξειδικευμένοι εξεταστές ακολούθησαν τα στάδια της ανάλυσης, της σύγκρισης, της αξιολόγησης και της επαλήθευσης.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Για τον 42χρονο που κατηγορείται ότι έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι η ταυτοποίηση βασίστηκε, μεταξύ άλλων, σε χαρακτηριστικές ελιές στην αριστερή πλευρά του μετώπου, στη βάση της μύτης και στο σαγόνι. Οι ερευνητές συνεκτίμησαν επίσης το μπεζ καπέλο και τον υπόλοιπο ρουχισμό του.

Για τον δεύτερο 42χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε καθοδηγητικό ρόλο στην ομάδα, οι Αρχές αναφέρουν ότι η αναγνώριση στηρίχθηκε κυρίως σε χαρακτηριστική δυσμορφία των κάτω άκρων και σε ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου και του σαγονιού.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν επίσης τα αθλητικά παπούτσια που εμφανίζεται να φορά, καθώς φέρονται να είναι ίδιας μάρκας και παρόμοιου χρώματος με εκείνα που είχε κατά την επίθεση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία 46χρονη, η οποία φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ομοιότητες στο εμφανές τμήμα του προσώπου και στον σωματότυπό της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε μία ελιά στο μέσο του λαιμού, σε χαρακτηριστική ρυτίδα έκφρασης και στο χτένισμά της. Από παλαιότερες φωτογραφίες φέρεται να προκύπτει ότι συνήθιζε να πλέκει τα μαλλιά της σε πλεξούδα.

Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση παραμένουν σε εξέλιξη.