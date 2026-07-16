Marfin: Καρέ-καρέ η ανάλυση των φωτογραφιών που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων – Το βίντεο – ντοκουμέντο από τη φονική επίθεση στην τράπεζα

Νέο βίντεο – ντοκουμέντο από τη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία βόμβες μολότοφ πέφτουν στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ οι εργαζόμενοι προσπαθούν να διαφύγουν από το φλεγόμενο κτίριο.

Το υλικό, το οποίο μετέδωσε η ΕΡΤ, αποτυπώνει τον πανικό που επικράτησε μέσα στο υποκατάστημα, λίγο πριν οι φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί καλύψουν τους χώρους του. Η εμπρηστική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους και σε ένα αγέννητο παιδί.

Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαδικασία μέσω της οποίας οι Αρχές οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα διαδραμάτισε η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εκτείνεται σε 117 σελίδες και περιλαμβάνει αναλυτικές συγκρίσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών, ρούχων και προσωπικών αντικειμένων.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ομάδα πέντε ατόμων που φέρεται να αποκόπηκε από μεγαλύτερη ομάδα περίπου 12 προσώπων. Οι Αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει τρία από αυτά, ενώ συνεχίζουν την έρευνα για τα υπόλοιπα δύο.

Οι δραματικές στιγμές μέσα στην τράπεζα

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ καρέ τις κινήσεις προσώπων έξω από το υποκατάστημα, καθώς και όσα ακολούθησαν τη ρίψη των μολότοφ.

Στο βίντεο διακρίνονται οι εργαζόμενοι να κινούνται πανικόβλητοι στο εσωτερικό της τράπεζας και να αναζητούν τρόπο διαφυγής. Λίγο αργότερα, οι φλόγες και οι καπνοί εξαπλώνονται στους χώρους του κτιρίου, το οποίο μετατρέπεται σε παγίδα θανάτου.

Το βιντεοληπτικό υλικό αποτέλεσε βασικό μέρος της έρευνας. Ωστόσο, οι Αρχές το συνδύασαν με παλαιότερες καταγραφές, προσωπικές φωτογραφίες και άλλα συγκριτικά στοιχεία, προκειμένου να καταλήξουν στις ταυτοποιήσεις.

Η έκθεση των 117 σελίδων

Οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών επεξεργάστηκαν παλαιότερο οπτικό υλικό, καθώς και νεότερα αρχεία καλύτερης ανάλυσης.

Παράλληλα, αξιοποίησαν φωτογραφίες από διακοπές της συγκεκριμένης παρέας το 2009, οι οποίες είχαν κατασχεθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο διαφορετικής υπόθεσης.

Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε χαρακτηριστικά του προσώπου και του σώματος, αλλά και σε αντικείμενα που διακρίνονταν στα βίντεο και στις φωτογραφίες. Οι ειδικοί συνέκριναν, μεταξύ άλλων, τον σωματότυπο, τα σακίδια, τα παπούτσια, τα γυαλιά, τα καπέλα, τη μύτη, τον λοβό του αυτιού, το μεσόφρυο και επιμέρους σημάδια του δέρματος.

Παρότι τα πρόσωπα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης φορούσαν κουκούλες, μαντήλια ή κράνη, οι ερευνητές ανέλυσαν τα ακάλυπτα τμήματα του κεφαλιού και του προσώπου τους.

Το σακίδιο με το σύμβολο πανκ συγκροτήματος

Ο ένας από τους δύο 42χρονους φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να είναι το πρόσωπο που έσπασε με σφυρί την τζαμαρία της τράπεζας. Οι ειδικοί συνέκριναν το ακάλυπτο τμήμα του προσώπου του, τον σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο και το σακίδιο που διακρίνεται στο βίντεο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε σε ένα ζωγραφισμένο σύμβολο πανκ συγκροτήματος, το οποίο υπήρχε επάνω στο σακίδιο. Το ίδιο αντικείμενο φέρεται να εμφανίζεται τόσο στο υλικό από την επίθεση όσο και σε φωτογραφία από τις διακοπές του 2009.

Σε άλλες λήψεις συνέκριναν δύο σημάδια στο καπέλο με αντίστοιχα στοιχεία σε προσωπικές φωτογραφίες που είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές.

Οι συγκρίσεις για τον δεύτερο 42χρονο

Η έρευνα επικεντρώθηκε και σε δεύτερο 42χρονο, ο οποίος εμφανίζεται στο υλικό με κόκκινο μαντήλι.

Οι ειδικοί εξέτασαν τη σωματική του διάπλαση και τη χαρακτηριστική απόσταση μεταξύ των κάτω άκρων του. Το συγκεκριμένο στοιχείο συγκρίθηκε με εικόνες από παλαιότερη σύλληψή του, από τις διακοπές του και από την ημέρα της επίθεσης.

Οι Αρχές συνέκριναν επίσης τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε. Σύμφωνα με την έκθεση, τα παπούτσια εμφανίζουν την ίδια μάρκα και κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα που διακρίνονται στις φωτογραφίες από τις διακοπές.

Στην ίδια διαδικασία εντάχθηκαν συγκρίσεις του σωματότυπου, του μεσόφρυου και του σακιδίου του. Οι ειδικοί εξέτασαν ακόμη το περίγραμμα του στόματος, όπως αυτό διαγραφόταν πίσω από το κόκκινο μαντήλι.

Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, οι ειδικοί συνέκριναν το στόμα, τη μύτη, το μεσόφρυο και τα γυαλιά του με αντίστοιχα χαρακτηριστικά σε άλλες φωτογραφίες. Η έκθεση αναφέρει ότι από τις συγκεκριμένες συγκρίσεις προέκυψαν θετικά αποτελέσματα.

Η ανάλυση επεκτάθηκε ακόμη και σε μικρά σημάδια και ελιές του δέρματος που μπορούσαν να διακριθούν στο οπτικό υλικό. Οι ειδικοί τα συνέκριναν με προσωπικές φωτογραφίες του εξεταζόμενου προσώπου από διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Η ταυτοποίηση της 46χρονης

Η έκθεση περιλαμβάνει και τα στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, οδήγησαν στην ταυτοποίηση μιας 46χρονης, σε βάρος της οποίας είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στη Μεγάλη Βρετανία.

Οι ειδικοί συνέκριναν τον σωματότυπό της, χρησιμοποιώντας στατικό καρέ από κάμερα ασφαλείας την ημέρα της επίθεσης και φωτογραφίες από τις διακοπές του 2009.

Στο υλικό η γυναίκα εμφανίζεται να μεταφέρει μία τσάντα και να αποχωρεί από το σημείο μετά την επίθεση. Οι Αρχές ανέλυσαν επίσης κοντινότερη εικόνα, στην οποία διακρίνεται μία ξανθιά πλεξούδα να εξέχει από το ύφασμα που κάλυπτε το κεφάλι της.

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό συγκρίθηκε με φωτογραφίες από τις διακοπές και από άλλες προσωπικές στιγμές της. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η σύγκριση συνέβαλε στην ταυτοποίησή της.

Η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών περιλαμβάνει πλήθος φωτογραφικών συγκρίσεων και τεχνικών αναλύσεων, οι οποίες αφορούν σε μορφολογικά χαρακτηριστικά, ρούχα και προσωπικά αντικείμενα.

Αστυνομικές πηγές χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα της έκθεσης «αδιάσειστα». Ωστόσο, η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και η απόδοση ποινικών ευθυνών ανήκουν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη εξακρίβωση της σύνθεσης της ομάδας και του ρόλου κάθε προσώπου που φέρεται να συμμετείχε στη φονική επίθεση.

Σε Μαλανδρίνο και Ναύπλιο οι δύο προφυλακισθέντες

Οι δύο 42χρονοι που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση αναμένεται να μεταχθούν, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Ο ένας κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στο Μαλανδρίνο, ενώ ο δεύτερος θα μεταφερθεί στο Ναύπλιο μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο, οι δύο προφυλακισθέντες θα παραμείνουν αρχικά για λίγες ημέρες σε καθεστώς απομόνωσης. Κατά το διάστημα αυτό θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους και θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με τις διευθύνσεις των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αποφασίσουν εάν θα τοποθετηθούν σε κελιά αυξημένης ασφάλειας ή προστασίας.

«Δεν έχω την παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων»

Την αθωότητά της υποστηρίζει η 46χρονη που κρατείται στο Λονδίνο, εν αναμονή της έκδοσής της στην Ελλάδα, σχετικά με την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin.

Σε δήλωσή της στον ANT1, η 46χρονη αναφέρει ότι επιστρέφει οικειοθελώς στην Ελλάδα και ότι θα τεθεί στη διάθεση των διωκτικών Αρχών. Παράλληλα, αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση και χαρακτηρίζει τη δολοφονία των εργαζομένων της τράπεζας «άθλιο γεγονός».

«Επιστρέφω στην Ελλάδα οικειοθελώς και τίθεμαι στη διάθεση των διωκτικών Αρχών για την όποια έρευνα διεξάγουν, έχοντας την ελπίδα ότι θα τύχω δίκαιης αντιμετώπισης, καθώς είμαι αθώα. Δεν έχω την παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin», δηλώνει η 46χρονη.

Η 46χρονη παραμένει υπό κράτηση στη βρετανική πρωτεύουσα, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοσή της στην Ελλάδα.