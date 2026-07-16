«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αποδεικνύεται ότι η χώρα κυβερνάται από κυβέρνηση υποδίκων»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύει με ανακοίνωσή του το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Το κόμμα ασκεί έντονη κριτική και στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι αντί να αναλάβει πολιτικές ευθύνες επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση και να μεταφέρει την πίεση στην αντιπολίτευση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι νέες ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά των εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ΄, Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου, Μάξιμου Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα, καταδεικνύουν και πάλι ότι η χώρα κυβερνάται από κυβέρνηση υποδίκων.

Μπορεί ο πρώην Γ.Γ. και ανιψιός του Πρωθυπουργού να προσπάθησε να υποβαθμίσει όχι μόνο το σκάνδαλο του PREDATOR, αλλά και αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως η δικαιοσύνη, αλλά και οι πολίτες έχουν άλλη γνώμη, ακριβώς διότι αντιλαμβάνονται τη σήψη και την παρανομία.

Η δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του πρωθυπουργού που αντί να ζητήσει συγνώμη από τον ελληνικό λαό, πήγε να βαφτίσει το ψάρι κρέας, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια μας, είναι άλλη μια κραυγαλέα υπενθύμιση τόσο της αλαζονείας, όσο και της έκπτωσης ηθικών αξιών που διατρέχει κάθετα και οριζόντια τη δράση της Κυβέρνησης.

Η δε προσπάθεια αναγωγής του παράνομου ρουσφετιού σε «νόμιμη» πολιτική εξυπηρέτηση των κομματικών φίλων, δεν αποτελεί παρά παραδοχή των άθλιων πρακτικών του πελατειακού κράτους που μας έχει σύρει στην τραγική κατάσταση που βιώνουμε. Είναι άλλη μια προκλητική απαξίωση του υγιούς εκλογικού σώματος, των Πολιτών δηλαδή που σταθερά και συνειδητά επιλέγουν να μην έχουν καμία σχέση και επαφή με τις «συναλλαγές» των κομματικών γραφείων.

Το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», εκπροσωπώντας αυτούς τους Πολίτες, έρχεται να στείλει μια και καλή στα σκουπίδια της ιστορίας, όλους εκείνους που δεν τήρησαν τον όρκο τους και θεωρούν ότι δουλειά τους είναι να βολεύουν και να χρηματοδοτούν με δημόσιο χρήμα τους γνωστούς και τους ψηφοφόρους τους».