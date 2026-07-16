«Η σιωπή είναι συνενοχή»: Έκκληση Μπελέρη στην Ευρωβουλή για την προστασία των χριστιανών της Συρίας

Στην Επιτροπή Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήθηκε αναφορά για τους διωγμούς που υφίστανται οι Χριστιανοί της Συρίας, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη. Η Ένωση Ελλήνων του Λεβάντε εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την επιδεινούμενη κατάσταση ασφάλειας, τονίζοντας τα περιστατικά βίας, καταστροφής περιουσιών και εκφοβισμού που πλήττουν τις χριστιανικές κοινότητες, ιδίως στην περιοχή της Χάμα, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Έντονη ανησυχία εξέφρασε ο Φρέντη Μπελέρης
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους διωγμούς που υφίστανται οι Χριστιανοί της Συρίας, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη.
  • Εκφράστηκε βαθιά ανησυχία για τη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση ασφάλειας των χριστιανικών κοινοτήτων, με περιστατικά βίας, καταστροφής περιουσιών και στοχευμένων επιθέσεων κατά εκκλησιών.
  • Ο κ. Μπελέρης κάλεσε την Επιτροπή Αναφορών να οργανώσει «επίσημη αποστολή διερεύνησης στην περιοχή» και να ενισχυθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναφορά για τους διωγμούς που υφίστανται οι Χριστιανοί της Συρίας συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρη.

Μπελέρης σε Ράμα: «Αν είχε “τελειώσει υπέροχα” η δική μου περιπέτεια, σήμερα, θα ήμουν δήμαρχος Χειμάρρας»

Εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων του Λεβάντε (Levantine Greek Association), εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση ασφάλειας που επηρεάζει τις χριστιανικές και άλλες θρησκευτικές κοινότητες σε περιοχές της Συρίας, και ιδίως στην περιοχή της Χάμα.

Συγκεκριμένα, στην αναφορά του τόνισε πως τα πρόσφατα περιστατικά βίας, καταστροφής περιουσιών, στοχευμένων επιθέσεων κατά εκκλησιών και άλλων χώρων χριστιανικής λατρείας, καθώς και ο εκφοβισμός αμάχων έχουν εντείνει σημαντικά το αίσθημα φόβου μεταξύ των τοπικών χριστιανικών πληθυσμών, συμπληρώνοντας πως «είναι σημαντικό ότι στις κοινότητες αυτές περιλαμβάνονται και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πολλούς εκ των οποίων κράτη-μέλη -και ιδίως η Ελλάδα και η Κύπρος- αποτελούν το κράτος αναφοράς τους».

Μπελέρης: Έχουμε ηθική και πολιτική ευθύνη να αποκαταστήσουμε την αδικία και την αλήθεια για τους αγνοούμενους σε Κύπρο και Αλβανία

 

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, κ. Μπελέρης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, είπε πως «οι χριστιανικές κοινότητες της Συρίας αποτελούν κομμάτι της ιστορίας της περιοχής εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δυστυχώς, οι διωγμοί, τα βασανιστήρια, και οι δολοφονίες που βιώνουν σήμερα είναι πρωτόγνωρες ακόμη και για την πολύπαθη ιστορία της περιοχής. Οικογένειες βλέπουν τις εκκλησίες τους να βεβηλώνονται, τα σπίτια τους να καταστρέφονται και το δικαίωμά τους στη θρησκευτική ελευθερία να καταπατάται βάναυσα».

«Έχουμε ολιγωρήσει, δυστυχώς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσουμε αποφασιστικά για την προστασία του ιερού δικαιώματος στη ζωή, στη θρησκευτική ελευθερία, και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Διότι οι αξίες αυτές δεν μπορούν να διαφυλάσσονται μόνο εντός των συνόρων μας», υπογράμμισε.

Μάλιστα, ο κ. Μπελέρης κάλεσε την Επιτροπή Αναφορών, να οργανώσει «επίσημη αποστολή διερεύνησης στην περιοχή», προσθέτοντας πως πρέπει «να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, να ενισχύσει τις διπλωματικές τις προσπάθειες, και να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρωπαϊκή στήριξη προς τη Συρία θα συνοδεύεται από πραγματικές εγγυήσεις για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και των χριστιανικών κοινοτήτων».

«Η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Όταν άνθρωποι διώκονται για την πίστη τους, η σιωπή γίνεται συνενοχή. Ας στείλουμε σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο δεν εγκαταλείπει όσους θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια και να υπερασπίζονται την πίστη τους στον τόπο τους», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ