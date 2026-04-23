Μπελέρης σε Ράμα: «Αν είχε “τελειώσει υπέροχα” η δική μου περιπέτεια, σήμερα, θα ήμουν δήμαρχος Χειμάρρας»

«Ο κ. Ράμα φαίνεται ότι συνεχίζει να περιφρονεί τις αρχές του κράτους δικαίου, που στη δική μου περίπτωση δεν είχαν καμία εφαρμογή σε μια χώρα που έχει επιλέξει μάλιστα το ευρωπαϊκό μονοπάτι της ένταξης» τονίζει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Φρέντι Μπελέρης σε ανάρτησή του στα social media, απαντώντας στα όσα δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός της Αλβανίας.

«Θέλω να του θυμίσω ότι εξελέγην δήμαρχος Χειμάρρας μέσα από την φυλακή όπου ο ίδιος με πραξικοπηματικές μεθόδους με έβαλε δύο ημέρες πριν από τις εκλογές. Αν λοιπόν είχε “τελειώσει υπέροχα” η δική μου περιπέτεια, όπως ισχυρίστηκε χθες στο Φόρουμ των Δελφών, σήμερα θα ήμουν δήμαρχος Χειμάρρας, εκπροσωπώντας τους συμπολίτες μου».

Όπως τονίζει στη συνέχεια ο κ. Μπελέρης, «όσο για τον συμψηφισμό που επιχείρησε ο κ. Ράμα με άλλες υποθέσεις δημάρχων, αφήνω τα ψέματά του στην κρίση του ιστορικού του μέλλοντος, των ίδιων των πολιτών της Αλβανίας και κυρίως της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Γιατί, το “μοτίβο” για το οποίο μίλησε, είναι αυτό που ο ίδιος καθιέρωσε, εργαλειοποιώντας τη δικαστική “μεταρρύθμιση” για να αλλάζει τα εκλογικά αποτελέσματα που δεν τον βολεύουν».

«Τέλος, το γεγονός ότι η μαύρη κηλίδα που δημιούργησε ο κ. Ράμα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις σήμερα ξεθωριάζει, οφείλεται αποκλειστικά στις αποφασιστικές ενέργειες του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, που με τοποθέτησε στο ευρωψηφοδέλτιο της παράταξής μας και στον ελληνικό λαό που με τίμησε με τη ψήφο του. Γιατί μόνο, τότε, αντιλήφθηκε ο κ. Ράμα ότι κανένα κελί δεν μπορεί να κρατήσει πίσω από τα κάγκελά του τον Ελληνισμό», καταλήγει.

Η ανάρτηση του κ. Μπελέρη:

