ΗΠΑ: Προσκάλεσε τη Ρωσία στη Σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι – Ανοιχτό το ποιος θα εκπροσωπήσει τη Μόσχα

Η Ρωσία έλαβε επίσημη πρόσκληση να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20, η οποία θα διεξαχθεί τον προσεχή Δεκέμβριο στις ΗΠΑ.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Πάνκιν, επιβεβαίωσε την είδηση μιλώντας σε δημοσιογράφους, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tass.

«Υπάρχει μια πρόσκληση για συμμετοχή στο υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Πάνκιν πρόσθεσε ότι παραμένει ακόμη ασαφές ποιος θα εκπροσωπήσει τελικά τη Ρωσία στη συνάντηση, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί όσο πλησιάζει η ημερομηνία της εκδήλωσης.

Η Σύνοδος έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι της Φλόριντα στις 14-15 Δεκεμβρίου.

Το πλαίσιο των διμερών σχέσεων

Η G20 αποτελεί την ετήσια συγκέντρωση ηγετών από τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες για τη συζήτηση των πιο πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων.

Παρόλο που η Ρωσία είναι μέλος της ομάδας, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει παρευρεθεί αυτοπροσώπως σε συναντήσεις της G20 από το 2019, λόγω του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο αξίωμα πέρυσι. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επαφή με τη Μόσχα για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει την επιθυμία του για μια τέτοια συνάντηση ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Θα λάτρευα να φιλοξενήσω τόσο τον Πούτιν όσο και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην εκδήλωση», είχε πει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ φιλοξένησε τον Πούτιν σε μια σύνοδο υψηλού επιπέδου στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, η οποία όμως δεν κατάφερε να οδηγήσει σε κάποια σημαντική εξέλιξη προς μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Anadolu, Kyiv Post, TRT World