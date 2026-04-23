ΗΠΑ: Προσκάλεσε τη Ρωσία στη Σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι – Ανοιχτό το ποιος θα εκπροσωπήσει τη Μόσχα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τραμπ Πούτιν
Φωτογραφία: Reuters

Η Ρωσία έλαβε επίσημη πρόσκληση να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20, η οποία θα διεξαχθεί τον προσεχή Δεκέμβριο στις ΗΠΑ.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Πάνκιν, επιβεβαίωσε την είδηση μιλώντας σε δημοσιογράφους, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tass.

«Υπάρχει μια πρόσκληση για συμμετοχή στο υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Πάνκιν πρόσθεσε ότι παραμένει ακόμη ασαφές ποιος θα εκπροσωπήσει τελικά τη Ρωσία στη συνάντηση, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί όσο πλησιάζει η ημερομηνία της εκδήλωσης.

Η Σύνοδος έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι της Φλόριντα στις 14-15 Δεκεμβρίου.

Το πλαίσιο των διμερών σχέσεων

Η G20 αποτελεί την ετήσια συγκέντρωση ηγετών από τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες για τη συζήτηση των πιο πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων.

Παρόλο που η Ρωσία είναι μέλος της ομάδας, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει παρευρεθεί αυτοπροσώπως σε συναντήσεις της G20 από το 2019, λόγω του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο αξίωμα πέρυσι. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επαφή με τη Μόσχα για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει την επιθυμία του για μια τέτοια συνάντηση ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Θα λάτρευα να φιλοξενήσω τόσο τον Πούτιν όσο και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην εκδήλωση», είχε πει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ φιλοξένησε τον Πούτιν σε μια σύνοδο υψηλού επιπέδου στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, η οποία όμως δεν κατάφερε να οδηγήσει σε κάποια σημαντική εξέλιξη προς μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Anadolu, Kyiv Post, TRT World

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
περισσότερα
19:11 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Λίβανος: Ιταλοί στρατιώτες παρέδωσαν νέο άγαλμα του Ιησού στο χωριό Ντεμπέλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ιταλοί στρατιώτες της αποστολής Unifil, παρέδωσαν σήμερα ένα νέο άγαλμα του Ιησού, στο χωριό Ν...
18:53 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Τραμπ για Ιράν στο BBC: «Ό,τι κάνω φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά» – Αιχμές εναντίον Στάρμερ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι κινήσεις του απέναντι στο Ιρά...
18:19 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία

Ισραήλ και Χεζμπολάχ αντάλλαξαν νέα πλήγματα χθες και σήμερα, παρά την ισχύ της εκεχειρίας. Ισ...
17:06 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες για την Ουκρανία δεν μπορούν να περιμένουν – «Ζήτημα επιβίωσης» η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο μ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης