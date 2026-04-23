Σκηνές χάους στην Ταϊλάνδη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τουρίστες και τραυμάτισε 5 άτομα – Δείτε το βίντεο

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Πατάγια στην Ταϊλάνδη, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε ομάδα ξένων τουριστών, τραυματίζοντας πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, περίπου στις 19:50 τοπική ώρα, στη Second Road, έναν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου βρίσκονται καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ και ξενοδοχεία.

Πέντε άτομα -ένας 56χρονος Αυστραλός, ο 2 ετών γιος του, ένας 45χρονος Αμερικανός και δύο άνδρες από την Ινδία- περπατούσαν έξω από ένα κατάστημα μασάζ, όταν μια BMW βγήκε εκτός ελέγχου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα κινήθηκε ξαφνικά με όπισθεν, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε πάνω στους πεζούς.

Βίντεο-σοκ δείχνει ότι η οδηγός βρισκόταν μόνο εν μέρει μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή που αυτό ξεκίνησε να κινείται ανεξέλεγκτα, χτυπώντας εργαζόμενους του καταστήματος και περαστικούς, ανάμεσά τους και έναν Αυστραλό πατέρα που έσπρωχνε το καροτσάκι του παιδιού του.



Ένα από τα θύματα εγκλωβίστηκε κάτω από τους τροχούς του οχήματος, το οποίο σταμάτησε τελικά μέσα σε διπλανό κατάστημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.

Προηγήθηκε άλλο τροχαίο

Σύμφωνα με τον αντισυνταγματάρχη της αστυνομίας Σουτιραφάν Ταπσρί, η 57χρονη οδηγός, Φάνι Ταν-νγκαμ, είχε εμπλακεί λίγο νωρίτερα σε ξεχωριστό τροχαίο με μοτοσικλέτα.

Η ίδια υποστήριξε ότι καθόταν στη θέση του οδηγού με την πόρτα ανοιχτή, ενώ έψαχνε το δίπλωμά της για να ανταλλάξει στοιχεία, όταν το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται προς τα πίσω.

Ο αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε: «Επιθεωρήσαμε το σημείο και διαπιστώσαμε ότι οι κάμερες κλειστού κυκλώματος από ένα κατάστημα μασάζ κατέγραψαν καθαρά το περιστατικό».

«Το βίντεο δείχνει την οδηγό να μπαίνει στο αυτοκίνητο και, πριν προλάβει να κλείσει η πόρτα, το όχημα κινήθηκε ξαφνικά προς τα πίσω και χτύπησε τους τουρίστες, προκαλώντας τους τραυματισμούς» περιέγραψε.

«Έχουμε συλλέξει το υλικό από τις κάμερες για εξέταση και ανακρίνουμε μάρτυρες στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας».

Η εκδοχή της οδηγού

Η οδηγός ανέφερε ότι είχε τραβήξει το χειρόφρενο, αλλά δεν ήταν σίγουρη αν είχε αφήσει το αυτόματο κιβώτιο στη θέση της όπισθεν.

«Δεν είχα καμία πρόθεση να προκαλέσω το ατύχημα. Είμαι έτοιμη να αναλάβω την ευθύνη για όσους τραυμάτισα», είπε.

Μαρτυρίες

Μια εργαζόμενη σε κατάστημα μασάζ, που καθόταν στα σκαλιά της εισόδου, περιέγραψε πόσο κοντά βρέθηκαν όλοι σε μια τραγωδία.

«Όλοι μέσα στο κατάστημα ούρλιαζαν γιατί εκείνη τη στιγμή ένας τουρίστας περνούσε σπρώχνοντας ένα καροτσάκι. Το αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς τουρίστες απευθείας», δήλωσε.

«Ήμασταν τυχεροί γιατί συνήθως καθόμαστε σε εκείνο το σημείο του πεζοδρομίου, αλλά σήμερα καθόμασταν στα σκαλιά. Διαφορετικά, κάποιος θα είχε παρασυρθεί και σκοτωθεί».

Σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης

Το ατύχημα σημειώθηκε σε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της Πατάγια, σε μικρή απόσταση από το Central Festival, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της πόλης.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε τουρίστες.

Με πληροφορίες από: Daily Mail