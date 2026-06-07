Εύβοια: Σε Δαφνούσα και Προκόπι οι μεγαλύτερες ζημιές από τους σεισμούς – Οι μαρτυρίες των κατοίκων για τον «χορό» των Ρίχτερ  

Μεγάλες ζημιές έχει υποστεί ένα σπίτι στη Δαφνούσα, στην Εύβοια, μετά τους σεισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην περιοχή.

Πέτρες και τούβλα έχουν πέσει στο προσκέφαλο ενός κρεβατιού, όπως φαίνεται και στις εικόνες. Το σπίτι βρίσκεται στην περιοχή, όπου έχουν εντοπιστεί οι μεγαλύτερες καταστροφές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η ιδιοκτήτρια περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησε σήμερα το μεσημέρι. «Έγινε απότομα, πάρα πολύ ισχυρός σεισμός. Ο ένας έγινε κοντά στον άλλον, δεν προλάβαινα να βγω έξω. Ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, μόνη μου είμαι εδώ. Έγινε τόσο ισχυρός σεισμός, που αν δεν είχα βηματοδότη θα πήγαινα από ανακοπή», λέει η ηλικιωμένη γυναίκα.

«Είναι πολλές οι ζημιές, ούτε καταλάβαινα, έπεφταν πιάτα, κούπες, φλιτζάνια, πρόλαβα και κρατήθηκα από το κρεβάτι» αναφέρει η γυναίκα.

Η ηλικιωμένη ζητεί στήριξη γιατί το σπίτι της έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. «Θέλω βοήθεια, 400 ευρώ παίρνω σύνταξη», λέει στην κάμερα της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, ενώ ρωγμές καταγράφονται σε σπίτια στο Προκόπι που είχαν υποστεί ζημιές και από τον σεισμό του 2025.

«Οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, όπου εκεί έχουν καταρρεύσει τοίχοι από σπίτια και στο Προκόπι έχουμε ρωγμές σε σπίτια που είχαν υποστεί και πέρυσι ζημιές από τον σεισμό. Σε όλο τον Δήμο έχουμε ζημιές περιορισμένης κλίμακας με ρωγμές, όχι όμως καταρρεύσεις. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση», τόνισε ο δήμαρχος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Φωνές, σειρήνες, πανικός»

Ένας κάτοικος της Δαφνούσας, ο οποίος είδε το σπίτι του να έχει σοβαρές ζημιές, περιέγραψε στο Mega τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τον σεισμό. «Ήμουν στο διπλανό χωριό γιατί κι εκεί έγινε πανικός. Ήρθα κατευθείαν στο χωριό να δω τι γίνεται, μήπως έχουν γίνει ζημιές. Δύσκολα τα πράγματα. Ο μισός τοίχος έχει φύγει, τώρα δεν είναι να κάτσεις μέσα, γιατί ακόμα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

«Ήμουν στην καφετέρια και μόλις έγινε ο σεισμός, όλος ο κόσμος πετάχτηκε στους δρόμους. Φωνές, σειρήνες, όλα αυτά, πανικός», πρόσθεσε.

«Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι;»

Η ιδιοκτήτρια ενός καφενείου μίλησε στο Mega και ανέφερε πως έχουν γίνει μεγάλες ζημιές στη Δαφνούσα.

«Το βασικότερο είναι τα σπίτια, πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι», λέει η γυναίκα και προσθέτει: «Δεν ξέρουμε πώς θα βοηθήσουμε αυτούς που δεν έχουν πού να μείνουν».

Βίντεο από την στιγμή του σεισμού

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος καταγράφεται η στιγμή ενός εκ των σεισμών στην Εύβοια.

Στο βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να φωνάζει, ενώ ένας άνδρας τρέχει προς την έξοδο καθώς η κάμερα κουνιέται για κάποια δευτερόλεπτα από τα Ρίχτερ.

Κατάρρευση τοίχου, ρωγμές σε σπίτια και μικρής έκτασης κατολισθήσεις έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ενώ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης, μετά τους διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βόρεια Εύβοια. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές και στην Αττική.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο της περιοχής και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ενημέρωση, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα από τους ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τοίχου σε οικία και περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένες κατοικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Ο κ. Τουρνάς μετέβη με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης και θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Δεν υπάρχουν κλήσεις στην Πυροσβεστική για σοβαρά συμβάντα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δεν έχει λάβει κλήσεις για σοβαρά συμβάντα, μετά τους σεισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στη Βόρεια Εύβοια, με τις πρώτες πληροφορίες από τις αυτοψίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές.

Η διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τις τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στις 12:58, 13:00 και 13:02.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η Ε.Μ.Α.Κ.

Συγκεκριμένα, 20 πυροσβεστικά οχήματα και τα πληρώματά τους πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, καθώς και καταγραφή τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί από τις σεισμικές δονήσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού απαιτήσει εξειδικευμένη συνδρομή.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, το Πυροσβεστικό Σώμα παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ καλεί τους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία την Δευτέρα – Κανονικά οι Πανελλήνιες

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο προληπτικά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

Oι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 θα διεξαχθούν κανονικά αύριο στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Μπενιάτα Ελένη, τους αρμοδίους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, όλες οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Παράλληλα, το Υπουργείο βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής και σε συνεχή επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους σεισμολόγους, προκειμένου να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα.

Η Υπουργός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας της, συζήτησε με τον Δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιάννη Τσαπουρνιώτη και με την Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπαίδευσης, το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων της περιοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.