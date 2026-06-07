Ιρανός αξιωματούχος απειλεί με αντίποινα μετά το πλήγμα στη Βηρυτό: «Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών»

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Νέες απειλές κατά του Ισραήλ εκτόξευσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, μετά το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Μήνυμα μετά την επίθεση στην Νταχίγια

Ο Ιρανός αξιωματούχος προανήγγειλε αντίδραση στην επίθεση που σημειώθηκε στην Νταχίγια, περιοχή των νοτίων προαστίων της λιβανικής πρωτεύουσας, όπου η Χεζμπολάχ διατηρεί ισχυρή παρουσία.

«Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στην Νταχίγια (νότια προάστια της Βηρυτού). Πρέπει να συνετιστεί αυτό το λυσσασμένο σκυλί και να επιστρέψει στη θέση του. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών», έγραψε.

Κλιμακώνεται η ένταση

Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, τα οποία σύμφωνα με λιβανικές πηγές προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Οι απειλές του Ρεζαεΐ εκλαμβάνονται ως προειδοποίηση για πιθανή απάντηση από τον άξονα δυνάμεων που στηρίζει η Τεχεράνη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς υπονοεί η αναφορά του στον «ουρανό των κατεχόμενων εδαφών».