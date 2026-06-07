Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Όλα ψέματα» ξεσπά η θεία της Βασιλικής για τον συζυγοκτόνο – «Το κορίτσι μας μπήκε στο χώμα, δεν γυρίζει πίσω»

Την οργή των συγγενών της 39χρονης Βασιλικής έχει προκαλέσει η χθεσινή απολογία του 41χρονου γυναικοκτόνου, στην Καλαμάτα, ο οποίος υποστήριξε ότι δήθεν όλα έγιναν εν βρασμώ και «θόλωσε».

Ο αμετανόητος συζυγοκτόνος θέλησε να πείσει ότι δεν είχε προσχεδιάσει το φρικτό έγκλημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ ισχυρίστηκε ότι παρακολουθούσε την γυναίκα όχι για να ξέρει τις κινήσεις της και με ποιους συνομιλεί αλλά για να έχει στοιχεία σε τυχόν δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Οι ισχυρισμοί του, που σκοτώνουν για δεύτερη φορά την Βασιλική, δεν έπεισαν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Ραγίζει καρδιές η θεία της Βασιλικής

Λίγες ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του 41χρονου συζυγοκτόνου, η θεία της Βασιλικής ξεσπά εναντίον του δράστη και της οικογένειάς του.

«Όλα ψέματα αυτά που λένε, όλα ψέματα είναι. Είναι ποτέ δυνατόν; Ένα αδύνατο κοριτσάκι ήταν. Μπορεί να πάλεψε την ώρα που τη μαχαίρωνε για να γλιτώσει», λέει στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega.

Η νέα εκδοχή για το πώς έφτασε στο έγκλημα και μαχαίρωσε 40 και πλέον φορές τη Βασιλική, κάνει την οικογένεια της 39χρονης να εξοργίζεται, με τη θεία της αδικοχαμένης γυναίκας να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ και στους γονείς του δράστη για την στάση τους.

«Τώρα ο εγκληματίας θα βγει από πάνω. Και ο πατέρας του και η μάνα του και αυτός (λένε) ότι η Βασιλική έφταιγε για όλα. Έφταιγε η Βασιλική γιατί καθόταν μαζί του τόσα χρόνια και έτρωγε ξύλο από την αρχή. Κι έτρωγε κλωτσιές στην κοιλιά και έπεφταν τα παιδιά κι οι αποβολές. Ντροπή τους αυτά που λένε, ντροπή τους», αναφέρει η θεία του θύματος.

«Το κορίτσι μας μπήκε στο χώμα, τελείωσε. Ήταν μια ωραία κοπέλα και έγινε δύο κομματάκια. Δεν γίνεται τίποτα τώρα. Η Βασιλική δεν γυρίζει πίσω», τονίζει η θεία της Βασιλικής.

Ως προς τους ισχυρισμούς του γυναικοκτόνου για τον «κοριό» που είχε βάλει στο σπίτι τους, η θεία της 39χρονης είναι κατηγορηματική. «Έλεγε η Βασιλική σε μία φίλη της πριν γίνει το κακό ότι “έφευγα από το σπίτι και όπου και να πήγαινα αυτός ήξερε τα πάντα. Πώς τα μάθαινε;», αναφέρει.

Κύριο μέλημα πλέον της οικογένειας, και όχι μόνο, εκτός από την απόδοση δικαιοσύνης, είναι το μέλλον των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού.