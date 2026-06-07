Σεισμοί στην Εύβοια: Δεν υπάρχουν κλήσεις στην Πυροσβεστική για σοβαρά συμβάντα – Συνεχίζονται οι περιπολίες και οι έλεγχοι

Μετά τους σεισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στη Βόρεια Εύβοια, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δεν έχει λάβει κλήσεις για σοβαρά συμβάντα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή για περιπολίες και ελέγχους, με ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ να σπεύδει προληπτικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δεν έχει λάβει κλήσεις για σοβαρά συμβάντα μετά τους σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης, παραμένοντας σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δεν έχει λάβει κλήσεις για σοβαρά συμβάντα, μετά τους σεισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στη Βόρεια Εύβοια, με τις πρώτες πληροφορίες από τις αυτοψίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές.

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Η διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τις τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στις 12:58, 13:00 και 13:02.

Σπεύδει ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η Ε.Μ.Α.Κ.

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Συγκεκριμένα, 20 πυροσβεστικά οχήματα και τα πληρώματά τους πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, καθώς και καταγραφή τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί από τις σεισμικές δονήσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού απαιτήσει εξειδικευμένη συνδρομή.

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Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, το Πυροσβεστικό Σώμα παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ καλεί τους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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