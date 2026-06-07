Λάμι σε Βανς για τη δολοφονία του Χένρι Νόβακ: «Κάνετε λάθος, δεν έχει καμία σχέση με τη μαζική μετανάστευση»

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Ο Ντέιβιντ Λάμι, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Δικαιοσύνης της Βρετανίας, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου για τη δολοφονία του Χένρι Νόβακ.

Ο Βανς, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Λάμι, είχε υποστηρίξει σε ανάρτησή του στο Χ ότι πίσω από το έγκλημα βρίσκονται «η πολιτική του αυτομίσους και η μαζική εισβολή μεταναστών».

Υπενθυμίζεται ότι ο 18χρονος φοιτητής Χένρι Νόβακ δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στο Σαουθάμπτον, όταν ο 23χρονος Βίκραμ Ντίγκουα τον μαχαίρωσε πέντε φορές με τελετουργικό μαχαίρι που έφερε ως μέλος του τάγματος Νιχάνγκ των Σιχ.

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική θύελλα στη Βρετανία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερες σώματος αστυνομικών, στα οποία οι αστυνομικοί φαίνονται να περνούν χειροπέδες στον βαριά τραυματισμένο Νόβακ, θεωρώντας αρχικά ότι ήταν ο ύποπτος της επίθεσης, ενώ ο δράστης δεν είχε ακινητοποιηθεί.

«Η δημοκρατική διαδικασία λειτουργεί»

Μιλώντας στο Sky News και τον Τρέβορ Φίλιπς, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Δικαιοσύνης της Βρετανίας ανέφερε ότι κατά τη συνομιλία τους θέλησε να υπογραμμίσει πως οι βρετανικοί θεσμοί λειτουργούν κανονικά.

«Μίλησα χθες με τον αντιπρόεδρο και ήθελα να τονίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ότι η δημοκρατική μας διαδικασία λειτουργεί καλά. Ο δράστης έχει καταδικαστεί. Υπάρχει έρευνα για την αστυνομία από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Συμπεριφοράς της Αστυνομίας. Υπάρχει έρευνα για την Αστυνομία του Χάμσαϊρ από την αρμόδια επιθεώρηση. Ο γενικός εισαγγελέας εξετάζει την ποινή που επιβλήθηκε και οι επικεφαλής της αστυνομίας επανεξετάζουν τις σχετικές οδηγίες», δήλωσε.

«Του είπα ξεκάθαρα ότι κάνει λάθος»

Ο Λάμι τόνισε ότι διαφωνεί πλήρως με τη σύνδεση της υπόθεσης με τη μετανάστευση.

«Το δεύτερο πράγμα που του είπα είναι ότι διαφωνώ μαζί του. Αυτή η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με τη μαζική μετανάστευση. Ο νεαρός που καταδικάστηκε ήταν Βρετανός. Ας είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι είπε ευθέως στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ:

«Κοιτάξτε, κύριε αντιπρόεδρε, κάνετε λάθος σε αυτό».

Παράλληλα επισήμανε ότι τα ποσοστά ανθρωποκτονιών στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται σε πτωτική πορεία.

«Είχαμε μια πολιτισμένη συζήτηση, αλλά διαφωνούμε», πρόσθεσε.

Η απάντηση του Βανς

Ερωτηθείς για την αντίδραση του Αμερικανού αντιπροέδρου, ο Λάμι απάντησε ότι ο Βανς εκφράζει εδώ και χρόνια ανησυχίες για αυτό που αποκαλεί «δυτικές αξίες», υποστηρίζοντας ότι θεωρεί πως αυτές δέχονται επίθεση.

Ο Βρετανός πολιτικός ανέφερε επίσης ότι τον προέτρεψε να αποφεύγει τέτοιου είδους δημόσιες αναρτήσεις.

«Του επισήμανα ότι δεν είναι χρήσιμο να κάνει τέτοιες αναρτήσεις, κυρίως λόγω όσων έχει ζητήσει η οικογένεια Νόβακ. Του υπενθύμισα ότι η οικογένεια δεν θέλει η υπόθεση να μετατραπεί σε ζήτημα διχασμού και μίσους, αλλά να αντιμετωπιστεί με κοινή λογική», δήλωσε.