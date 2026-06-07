Φρίκη στις ΗΠΑ: Κατηγορείται ότι σκότωσε τον 4χρονο γιο του και έκρυψε τη σορό κάτω από το σπίτι

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Ένας πατέρας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον συνελήφθη την Πέμπτη, καθώς κατηγορείται ότι σκότωσε τον 4χρονο γιο του και έκρυψε τη σορό του κάτω από το σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια.

Ο 36χρονος Τζέικομπ Μπέβινς αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, ανθρωποκτονία εξ αμελείας πρώτου βαθμού, παράνομη απόκρυψη ανθρώπινων λειψάνων και παροχή ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων σε δημόσιο λειτουργό, σύμφωνα με το FOX 13 Seattle.

Η εξαφάνιση της 6χρονης αποκάλυψε την υπόθεση

Η αστυνομία του Αμπερντίν ήρθε αρχικά σε επαφή με τον Μπέβινς στις 12 Μαΐου, όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση της 6χρονης κόρης του.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το κορίτσι ήταν ασφαλές μαζί με τη μητέρα του, ωστόσο παρατήρησαν ότι ο 4χρονος Άιντεν Μπέβινς απουσίαζε.

Ο πατέρας φέρεται να είπε αρχικά στους ερευνητές ότι το παιδί βρισκόταν με συγγενείς σε άλλη πολιτεία. Όταν όμως οι αρχές επικοινώνησαν με τους συγγενείς, εκείνοι δήλωσαν ότι δεν είχαν δει ποτέ το παιδί.

Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο του παιδιού

Κατά τη διάρκεια μεταγενέστερης ανάκρισης, ο Μπέβινς παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 4χρονο στο κεφάλι, προκαλώντας τον θάνατό του, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KING 5.

Στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας ότι κυνηγούσε τον γιο του προς το μπάνιο, όταν εκείνος έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του.

Τα λείψανα του παιδιού, το οποίο φερόταν να αγνοείται για περίπου έναν χρόνο, εντοπίστηκαν στις 15 Μαΐου μέσα σε σακούλα απορριμμάτων κάτω από το σπίτι.

«Είδαμε χώμα ανάμεσα στο δέντρο και το σπίτι»

Η Τάμι Πρατ, που κατοικεί σε γειτονικό διπλοκατοικημένο κτίριο, δήλωσε στο FOX 13:

«Η κόρη μου είπε ότι είδε φρεσκοσκαμμένο χώμα ανάμεσα στο δέντρο και το σπίτι».

Όπως πρόσθεσε:

«Έρχονται και τα δικά μου εγγόνια εδώ για να παίξουν. Δεν θα τα αφήσω να πάνε ξανά εκεί πίσω».

Τα τραύματα δεν συμβάδιζαν με την εκδοχή του πατέρα

Σύμφωνα με τις αρχές, τα τραύματα του 4χρονου προήλθαν από αμβλύ χτύπημα και δεν συνάδουν με την εκδοχή που έδωσε ο πατέρας για ατύχημα στο μπάνιο.

Παράλληλα, πρώην ανάδοχοι γονείς των δύο παιδιών, ο Γκάρι και η Μαγκάλι Λόπεζ, δήλωσαν στο KING 5 ότι τα αδέλφια είχαν στο παρελθόν φιλοξενηθεί σε ανάδοχη οικογένεια πριν επιστρέψουν στους βιολογικούς τους γονείς.

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι είχαν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών, επικοινωνώντας πολλές φορές με τις Υπηρεσίες Προστασίας Ανηλίκων.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.