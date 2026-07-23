Πάτρα: Είχαν θάψει σε δάση ναρκωτικά αξίας 340.000 ευρώ – 3 συλλήψεις

Σπείρα διακίνησης ναρκωτικών, εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, που είχαν στη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι, φέρονται να είχαν συγκροτήσει οργανωμένο δίκτυο, που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη στην Αχαΐα. Εις βάρος τους, σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών.

Η έρευνα των αστυνομικών περιλάμβανε και διακριτική παρακολούθηση για αρκετούς μήνες. Κατά τη διάρκειά της εντοπίστηκαν οι χώροι όπου έκρυβαν τις ποσότητες των ναρκωτικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, αλλά και τα σημεία όπου πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές τους.

Ακολούθησαν έρευνες σε δασικές εκτάσεις στα Ροΐτικα και το Παυλόκαστρο, καθώς και στα σπίτια των συλληφθέντων. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, μέρος της οποίας ήταν υδροπονικής καλλιέργειας, 530,4 γραμμάρια κοκαΐνης, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 2.000 ευρώ σε μετρητά, έξι κινητά τηλέφωνα, ένα πτυσσόμενο σκαλιστήρι και ένα αναδιπλούμενο φτυάρι. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών.

Η αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά, εκτιμάται ότι θα απέφερε στην οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.