Βίντεο: Αγόρασαν το σπίτι των ονείρων τους και ανακάλυψαν ότι συγκατοικούσαν με… εκατοντάδες φίδια

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Αυτό που ξεκίνησε ως η πραγματοποίηση ενός ονείρου για μια τετραμελή οικογένεια στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ εξελίχθηκε σε μια πρωτοφανή μάχη με τη φύση, όταν διαπίστωσαν πως η νέα τους κατοικία φιλοξενούσε εκατοντάδες ανεπιθύμητους «συγκάτοικους» – φίδια.

Παρά το σοκ, το ζευγάρι αποφάσισε να μην εγκαταλείψει την περιουσία του, αλλά να βρει τρόπους αποτελεσματικής απομάκρυνσής τους.

#snake #renovation #landscape #snakes ♬ COPYRIGHTFREEANDROYALTYFREE – royaltyfreemusic @ouroldhouse Turns out we didn’t just buy an old house… we bought a snake habitat. Five years of cleanup has made a huge difference. People Magazine recently shared our full snake story if you’d like to read it The article is linked in our bio. Follow along as we tackle the pond next! #theforgehouse

Η αγορά του αρχοντικού και η «συγκατοίκηση»

Το 2020, ο Τάιλερ και η Λόρεν Μπόουλντιν αγόρασαν σε δημοπρασία έναντι 460.000 δολαρίων μια πέτρινη κατοικία του 1830, έκτασης περίπου 550 τ.μ., με έξι υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια.

Το ακίνητο βρίσκεται στο Πάιν Γκρόουβ, μια μικρή κωμόπολη περίπου 2.000 κατοίκων στην κεντρική Πενσυλβάνια.

#landscape #history #mountainview #oldhome ♬ Country Living – Royalty Free Rhythms @ouroldhouse For years this hillside at the Forge Cottage was too steep to use. So we built terraces and switchback paths into the mountain, creating a new overlook and reconnecting this property to a forgotten piece of its history. At the top sits an old railroad bed that once served the Forge House. Sometimes the best projects aren’t about adding something new. They’re about uncovering what’s already there and making it usable space again. #theforgehouse



Το σπίτι παρέμενε ακατοίκητο και εγκαταλελειμμένο για περισσότερο από μία δεκαετία πριν μετακομίσει εκεί το ζευγάρι με τα δύο παιδιά του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκατοντάδες φίδια βρήκαν καταφύγιο στους χώρους του.

«Όταν αγοράσαμε το σπίτι μας, δεν συνειδητοποιήσαμε ότι αγοράζαμε μαζί και έναν μεγάλο πληθυσμό από φίδια», αστειεύτηκε ο Τάιλερ σε βίντεο.

Όπως φαίνεται στον λογαριασμό που διατηρεί το ζευγάρι στο TikTok, τα φίδια κυκλοφορούν ανενοχλητά, να σκαρφαλώνουν στους τοίχους, να διασχίζουν αργά τα σκαλοπάτια της εισόδου και να κινούνται παντού στο κτήμα.

#snake #renovation #landscape #snakes ♬ COPYRIGHTFREEANDROYALTYFREE – royaltyfreemusic @ouroldhouse Turns out we didn’t just buy an old house… we bought a snake habitat. Five years of cleanup has made a huge difference. People Magazine recently shared our full snake story if you’d like to read it The article is linked in our bio. Follow along as we tackle the pond next! #theforgehouse



«Αν βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση, η σωστή αντίδραση δεν είναι να κάψετε ολόκληρη την ιδιοκτησία, όπως έχουν προτείνει τόσοι άνθρωποι», ανέφερε ο Τάιλερ.

Η πρώτη στρατηγική

Αρχικά, οι Μπόουλντιν προσπάθησαν να αφήσουν τη φύση να αυτορυθμιστεί, αφήνοντας ήσυχα τα μη δηλητηριώδη μαύρα φίδια.

«Κάθε φορά που δημοσιεύουμε ένα βίντεο με φίδια, ο κόσμος λέει: “Ω, μην ανησυχείτε για τα μαύρα φίδια. Μην κάνετε τίποτα με αυτά.” Και αυτή ήταν η στρατηγική μας», δήλωσε ο Τάιλερ σε βίντεο του 2023.

Τα μαύρα φίδια, αν και ενοχλητικά, κρατούσαν μακριά τα πιο επικίνδυνα και δηλητηριώδη είδη της περιοχής, όπως τους χαλκοκέφαλους (Copperheads) και του καστανοκέφαλους αστρίτες (timber rattlesnakes). Ωστόσο, ο Τάιλερ ανακάλυψε σύντομα ότι τα διαφορετικά είδη φιδιών φώλιαζαν μαζί.

Τα δραστικά μέτρα και η ανακαίνιση

Βλέποντας ότι η πρώτη μέθοδος δεν απέδιδε, η οικογένεια άλλαξε στρατηγική. Ξεκίνησαν να σφραγίζουν τις σχισμές στα θεμέλια του σπιτιού, να ξεριζώνουν τα κούτσουρα όπου φώλιαζαν τα ερπετά και να απομακρύνουν τις πηγές τροφής, υιοθετώντας μάλιστα δύο γάτες για τον έλεγχο των τρωκτικών.



Παράλληλα, ο Τάιλερ προμηθεύτηκε μια ειδική «λαβίδα φιδιών» για να τα πιάνει ζωντανά στην αυλή και να τα μεταφέρει στο δάσος.

«Περνούσαμε όλο τον ελεύθερο χρόνο μας καθαρίζοντας το γρασίδι, τους πέτρινους τοίχους, τους κήπους και τη δασική έκταση από συντρίμμια, σορούς σκουπιδιών και υπερβολική βλάστηση», δήλωσε ο Τάιλερ στο περιοδικό People.



Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές ήταν η αφαίρεση μιας παλιάς πισίνας.



«Αφαιρέσαμε την επικίνδυνη εντοιχισμένη πισίνα μας, αποκαταστήσαμε τη λίμνη εγκαθιστώντας φίλτρα και σιντριβάνια, και κλείσαμε όλες τις τρύπες στο σπίτι και στον αχυρώνα που δημιουργούσαν φωλιές για ποντίκια κ.λπ. Φυτέψαμε ακόμη και μέντα γύρω από τα κτίσματα, η οποία απωθεί φυσικά τα φίδια», πρόσθεσε.

Η παρουσία των φιδιών δεν εμπόδισε την οικογένεια από το να συνεχίσει να χτίζει τη ζωή της εκεί. Μάλιστα, το 2025 το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι οι γονείς του Τάιλερ αγόρασαν το πέτρινο σπιτάκι ακριβώς δίπλα τους.

#yardwork #backyardmakeover #theforgehouse #snake ♬ back to friends – sombr @ouroldhouse Sometimes projects look like landscaping… but really, they’re survival tactics. 🐍😅 We’ve been clearing out stumps, roots, and stones around the house not just to make the yard more usable, but to cut down on the hiding spots for snakes and critters. Every layer we pull back feels like one more step toward making this space safer and more beautiful. 🌱 Would you take on a project like this, or leave it to the pros? #homerenovation

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