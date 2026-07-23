Θεσσαλονίκη: Μαίνεται η φωτιά στο Δερβένι – Επιχειρούν 120 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μαίνεται πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (23/7) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, καίγοντας αγροτοδασική έκταση κοντά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 33 οχήματα και 10 εναέρια μέσα, χωρίς να απειλούνται προς το παρόν κατοικημένες περιοχές. Εκδόθηκε μήνυμα 112 που καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (23/7) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, με 120 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα να επιχειρούν στο σημείο.
  • Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική περιοχή στα όρια των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, χωρίς να απειλούνται προς ώρας κατοικημένες περιοχές.
  • Εκδόθηκε μήνυμα 112 που καλούσε τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.

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Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (23/7) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 για τη φωτιά στο Δερβένι – 7 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική δασική κοντά στο “Περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου”, στα όρια των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι

εναέρια μέσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιχειρούν 120 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα

Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα).

 

Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν περιοδικά 10 εναέρια μέσα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

εναέρια μέσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι φλόγες δεν απειλούν προς ώρας κατοικημένη περιοχή.

Μήνυμα 112

Στις 9:56 εκδόθηκε 112 καλώντας τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

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