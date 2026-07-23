Θεσσαλονίκη: Μαίνεται η φωτιά στο Δερβένι – Επιχειρούν 120 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (23/7) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική δασική κοντά στο “Περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου”, στα όρια των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά.

Επιχειρούν 120 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα

Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα).

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 120 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 #πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Από… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν περιοδικά 10 εναέρια μέσα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι φλόγες δεν απειλούν προς ώρας κατοικημένη περιοχή.

Μήνυμα 112

Στις 9:56 εκδόθηκε 112 καλώντας τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2026

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).