Πανελλήνιες 2026: Πρώτη στην Ιατρική Αθηνών η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο με 19.710 μόρια

Μία σπουδαία διάκριση πέτυχε στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των επιτυχόντων της σχολής, σημειώνοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις πανελλαδικά.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η ίδια εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της, τονίζοντας ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί την επιβράβευση των κόπων και της πολυετούς προσπάθειάς της, μιλώντας στη “Ροδιακή”.

“Δικαιώνονται οι προσπάθειες και οι κόποι μου”

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και χαρούμενη. Δικαιώνονται οι προσπάθειες και οι κόποι μου τόσα χρόνια και το όνειρό μου να γίνω γιατρός γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε στη «Ροδιακή».

Αναφερόμενη στην πρωτιά της, σημείωσε πως περίμενε ότι θα βρισκόταν ανάμεσα στους πρώτους επιτυχόντες, ωστόσο η κατάκτηση της πρώτης θέσης ήταν η μεγαλύτερη δυνατή ανταμοιβή.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στους εκπαιδευτικούς της για την καθοδήγηση και τη στήριξη που της παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στην οικογένειά της για την αμέριστη συμπαράσταση.

«Θέλω να ευχαριστήσω το σχολείο μου και τους καθηγητές μου, που συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου μου, καθώς και τους γονείς μου, τη γιαγιά μου και τον νονό μου για την αγάπη και τη στήριξή τους. Καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά», ανέφερε.