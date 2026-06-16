Βίντεο: Μεσίτης πήγε να δείξει σπίτι και… δεκάδες φίδια είχαν κάνει κατάληψη – «Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω μέσα»

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Μια εντελώς απροσδόκητη και ανατριχιαστική έκπληξη περίμενε έναν μεσίτη στο κεντρικό Αρκάνσας των ΗΠΑ, όταν έφτασε σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού για την επίδειξη ενός σπιτιού.

Αντί για τους υποψήφιους αγοραστές, ο ίδιος βρήκε το ακίνητο πλήρως «κατειλημμένο» από δεκάδες φίδια που είχαν φωλιάσει σε κάθε πιθανή γωνιά, καταγράφοντας μάλιστα το σκηνικό σε ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral.

«Ήταν αδύνατο να δείξω αυτό το σπίτι»

Ο Κρίστοφερ Γουάιτ, μεσίτης της εταιρείας Century 21, ανέφερε ότι έφτασε στο ακίνητο για να το δείξει σε ενδιαφερόμενους πελάτες, όταν συνειδητοποίησε ότι ολόκληρη η ιδιοκτησία είχε κατακλυστεί από φίδια.

Μιλώντας στην USA Today, ο Γουάιτ περιέγραψε τις πρώτες του στιγμές στο σημείο.

«Όταν έφτασα για πρώτη φορά στο σπίτι, το αντιμετώπισα όπως κάθε άλλη συνηθισμένη δουλειά. Βγήκα από το φορτηγάκι μου, περπάτησα γύρω από το σπίτι. Είχα ξαναμπεί στο φορτηγάκι μου για να κοιτάξω τις πληροφορίες του σπιτιού, και τότε ήταν που κοίταξα προς τη βεράντα», αφηγήθηκε.

Ο μεσίτης κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τα φίδια να βρίσκονται δίπλα στην κεντρική είσοδο, να κρέμονται από τη στέγη και να κρύβονται μέσα σε έναν παλιό ηλεκτρολογικό πίνακα.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γουάιτ ξεκαθάρισε με χιούμορ: «Έπρεπε να πω στον αγοραστή μου ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση να δείξω αυτό το σπίτι».

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Οι «χρήσιμοι» καταληψίες

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, τα ερπετά αναγνωρίστηκαν ως μαύρα φίδια των αρουραίων (black rat snakes).

Πρόκειται για ένα είδος φιδιών που δεν είναι δηλητηριώδες και θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο και πολύτιμο για τους αγρότες της περιοχής, καθώς βοηθούν στον έλεγχο των παρασίτων, κρατώντας μακριά τα ποντίκια και τους αρουραίους.