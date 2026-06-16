Πειραιάς: 45χρονη έπεσε στο λιμάνι – Μεταφέρθηκε στο «Αττικόν» για προληπτικές εξετάσεις

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο λιμάνι του Πειραιά, όταν μία 45χρονη από την Τσεχία έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη θάλασσα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος που την ανέσυραν με ασφάλεια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν μία 45χρονη έπεσε στη θάλασσα.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία έριξαν σωσίβιο στη γυναίκα και την ανέσυραν με ασφάλεια από το νερό.
  • Η 45χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για προληπτικές εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν μία 45χρονη από την Τσεχία έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε8.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που βρίσκονταν στο σημείο, τα οποία έριξαν σωσίβιο στη γυναίκα και, δίνοντάς της οδηγίες, κατάφεραν να την κατευθύνουν προς τον προβλήτα. Στη συνέχεια την ανέσυραν με ασφάλεια από το νερό.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

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