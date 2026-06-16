Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ έληξε το πρωί της Δευτέρας – Την Παρασκευή στην Ελβετία οι υπογραφές για τη συμφωνία

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διπλωματική διαδικασία για την οριστική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ο πόλεμος με τις ΗΠΑ τερματίστηκε επίσημα το πρωί της Δευτέρας.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των ξένων διπλωματικών αποστολών, η ιρανική ηγεσία επιβεβαίωσε ότι το προσχέδιο του μνημονίου συναντίληψης (MoU) που επιτεύχθηκε την Κυριακή ανοίγει τον δρόμο για έναν νέο, καθοριστικό γύρο συνομιλιών στην Ελβετία.

Η επίσημη ενεργοποίηση της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εντατικών διαβουλεύσεων με σκοπό την επίτευξη μιας μόνιμης και τελικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η επίσημη ενημέρωση

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, κατά την έναρξη της συνάντησης με πρέσβεις, επιτετραμμένους και επικεφαλής ξένων και διεθνών αποστολών που εδρεύουν στην Τεχεράνη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους.

«Η σημερινή συνάντηση αφορά το μνημόνιο συναντίληψης που οριστικοποιήθηκε μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ την Κυριακή, και η επίσημη υπογραφή του θα πραγματοποιηθεί σύντομα», δήλωσε.

Το IRNA πρόσθεσε, επικαλούμενο τις δηλώσεις Αραγτσί, ότι η υπογραφή αναμένεται «πιθανώς την Παρασκευή, σε τοποθεσία που απομένει να καθοριστεί, και την ίδια ημέρα, θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος συνομιλιών Ιράν – ΗΠΑ για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας».

Το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου και την εκεχειρία

Από την πλευρά του, το ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB μετέδωσε τις λεπτομέρειες σχετικά με τα στάδια εφαρμογής των συμφωνηθέντων και το πότε παύουν επίσημα οι εχθροπραξίες.

«Στο πρώτο στάδιο, το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει είναι η κήρυξη του τέλους του πολέμου, και σύμφωνα με την απόφαση που λάβαμε, το τέλος του πολέμου κηρύχθηκε το πρωί της Δευτέρας, ώρα Τεχεράνης, όταν οριστικοποιήθηκε αυτή η συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί.

«Ωστόσο, η επίσημη έναρξη του μνημονίου συναντίληψης θα είναι την Παρασκευή», σημείωσε.

Το μέτωπο στον Λίβανο

Παράλληλα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ διεμήνυσε ότι ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις εξελίξεις στο λιβανέζικο μέτωπο.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατέστησε σαφές ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει οποιαδήποτε παράταση της ισραηλινής παρουσίας στον Λίβανο ως κατάφωρη παραβίαση των συμφωνηθέντων με την Ουάσινγκτον, τονίζοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε μελλοντική ισραηλινή επίθεση κατά του Λιβάνου «δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή».

«Η συνέχιση της ισραηλινής κατοχής στα εδάφη του Λιβάνου αποτελεί παραβίαση του μνημονίου συναντίληψης», δήλωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Al Jazeera.

Διαπραγματεύσεις σε δύο φάσεις

Παράλληλα, ο Αμπάς Αραγτσί διευκρίνισε ότι οι επικείμενες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα διεξαχθούν σε δύο στάδια.

Όπως εξήγησε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, το πρώτο στάδιο θα επικεντρωθεί σε άμεσα ζητήματα, όπως το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, καθώς και η ανοικοδόμηση της χώρας μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στις ιρανικές υποδομές.

Μετά, οι συνομιλίες (διάρκειας έως 60 ημέρες) θα περάσουν στην επόμενη φάση τους, η οποία θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων, με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής και τελικής συμφωνίας.