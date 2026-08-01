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Φθιώτιδα: Ταλαιπωρία των οδηγών στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Κάστρου μετά το τροχαίο – Φωτογραφίες αναγνώστη

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου, πραγματοποιείται μετ’ εμποδίων λόγω θανατηφόρου τροχαίου με την εμπλοκή δύο φορτηγών που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου. Η Αστυνομία είχε διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, με εκτροπές από συγκεκριμένα σημεία, ενώ η «Νέα Οδός» ανακοίνωσε την άρση της εκτροπής προς Λαμία, αλλά τη διατήρηση προς Αθήνα λόγω της διαχείρισης του συμβάντος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου, λόγω θανατηφόρου τροχαίου με την εμπλοκή δύο φορτηγών νωρίτερα το πρωί.
  • Η Αστυνομία είχε διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης, με την κυκλοφορία να έχει αποκατασταθεί εν μέρει, αλλά τα προβλήματα παραμένουν.
  • Σύμφωνα με τη «Νέα Οδό», έχει αρθεί η εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ παραμένει η εκτροπή στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω της διαχείρισης του συμβάντος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου όπου νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (1/8) σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο με την εμπλοκή δύο φορτηγών.

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Η Αστυνομία είχε διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της 123χιλιομετρικής θέσης της ΠΑΘΕ και από τα δύο ρεύματα και γινόταν εκτροπή των αυτοκινήτων από συγκεκριμένα σημεία: Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπονταν από την 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου, ενώ προς Αθήνα από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί εν μέρει, και όπως ενημερώνουν αναγνώστες του enikos.gr, τα προβλήματα παραμένουν…

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ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΝΤΑΛΙΚΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΝΤΑΛΙΚΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΝΤΑΛΙΚΕΣ

Η ανακοίνωση της «Νέας Οδού»

«…έχει γίνει άρση της εκτροπής κυκλοφορίας στον ΑΘΕ, από Α/Κ Κάστρου έως Α/Κ Μαρτίνου, στο ρεύμα προς Λαμία. Παραμένει η εκτροπή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από Α/Κ Μαρτίνου έως Α/Κ Κάστρου, εξαιτίας της διαχείρισης του συμβάντος με επικαθήμενο στο 123ο χλμ. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις τοποθετούνται με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών».

 

 

 

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