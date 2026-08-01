Φθιώτιδα: Ταλαιπωρία των οδηγών στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Κάστρου μετά το τροχαίο – Φωτογραφίες αναγνώστη

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου όπου νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (1/8) σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο με την εμπλοκή δύο φορτηγών.

Η Αστυνομία είχε διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της 123χιλιομετρικής θέσης της ΠΑΘΕ και από τα δύο ρεύματα και γινόταν εκτροπή των αυτοκινήτων από συγκεκριμένα σημεία: Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπονταν από την 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου, ενώ προς Αθήνα από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί εν μέρει, και όπως ενημερώνουν αναγνώστες του enikos.gr, τα προβλήματα παραμένουν…

Η ανακοίνωση της «Νέας Οδού»

«…έχει γίνει άρση της εκτροπής κυκλοφορίας στον ΑΘΕ, από Α/Κ Κάστρου έως Α/Κ Μαρτίνου, στο ρεύμα προς Λαμία. Παραμένει η εκτροπή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από Α/Κ Μαρτίνου έως Α/Κ Κάστρου, εξαιτίας της διαχείρισης του συμβάντος με επικαθήμενο στο 123ο χλμ. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις τοποθετούνται με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών».