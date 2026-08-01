Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία του καταζητούμενου για τη δολοφονία Ζαμπούνη

Μετά από διάταξη τη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία ατόμου, μέλους εγκληματικής οργάνωσης ο οποίος αναζητείται για την υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Οι εκτελεστές είχαν στήσει δολοφονική ενέδρα…

Είναι ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024 όταν ο Ζαμπούνης πέφτει νεκρός μετά από καταιγισμό πυροβολισμών που δέχθηκε έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων, δικής του ιδιοκτησίας, στο Νέο Κόσμο.

Ο ένας δράστης πλησιάζει στο τζάμι του οδηγού και αδειάζει την γεμιστήρα του καλάσνικοφ, σχεδόν εξ’ επαφής. Με χαρακτηριστική ψυχραιμία και επιδεξιότητα πυροβολεί κατά ριπάς, ενώ διακρίνονται να βγαίνουν καπνοί. Ο δεύτερος εκτελεστής έκατσε λίγο πιο πίσω, από το παράθυρο του συνοδηγού του θωρακισμένου τζιπ του θύματος.

Ο βασικός εκτελεστής, όπως φαίνεται στις εικόνες, επιστρέφει και αδειάζει και την δεύτερη γεμιστήρα. Όπως φαίνεται, χρησιμοποιεί και τα δύο του χέρια προκειμένου να πυροβολήσει, γεγονός που καταδεικνύει την εξοικείωσή του με αυτόν τον βαρύ οπλισμό.

Οι δύο εκτελεστές αποτελειώνουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον 44χρονο, ο οποίος ήταν ένα από τα πιο «βαριά» ονόματα στον χώρο της νύχτας και θεωρείτο ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Greek Mafia. Αμέσως μετά, οι δράστες επιβιβάζονται ξανά στο όχημά τους και εξαφανίζονται.

Από το σημείο της δολοφονίας περισυλλέγησαν περισσότεροι από 90 κάλυκες, ωστόσο, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας δεν αποκλείουν να έπεσαν ακόμα περισσότεροι πυροβολισμοί, προκειμένου οι δράστες να εξασφαλίσουν ότι ο στόχος τους δεν θα γλύτωνε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση και ανίχνευση των εγκλημάτων για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ή και άλλων ομοειδών εγκλημάτων που είναι πιθανό να τέλεσε, στην ανάγκη εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης, στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου και στην αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τις διωκόμενες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476226 και 210-6476232 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.