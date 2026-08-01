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Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη μάχη με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό που μέχρι τώρα έχει κάνει στάχτη περισσότερα από 100 σπίτια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 420 πυροσβέστες, 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 4η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 120 πυροσβεστικά οχήματα.
  • Από αέρος έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή λειτουργούν ενάντια στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό που μέχρι τώρα έχει κάνει στάχτη περισσότερα από 100 σπίτια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

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Είναι μία ακόμη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες με τις επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις να καλούνται σε επιχείρηση ακραίων συνθηκών.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διαρκώς ενισχύονται

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 420 πυροσβέστες, 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 4η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 120 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των επιχειρήσεων, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή λειτουργούν ενάντια…

 

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