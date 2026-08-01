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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας – Σηκώθηκε ένα αεροσκάφος

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 1 Αυγούστου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας στην Αιτωλοακαρνανία.

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αεροσκάφος πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Στάνο Αμφιλοχίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων να ενημερώνεται την 1η Αυγούστου 2026.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα και 1 αεροσκάφος, με συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.
  • Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αιτωλοακαρνανία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 1 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:45 Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών Αιτωλοακαρνανίας.

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