Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας – Σηκώθηκε ένα αεροσκάφος

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αιτωλοακαρνανία.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 1 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:45 Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών Αιτωλοακαρνανίας.