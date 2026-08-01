Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας – Σηκώθηκε ένα αεροσκάφος

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αιτωλοακαρνανία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 1 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:45 Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών Αιτωλοακαρνανίας.