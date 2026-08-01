Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Ήχησε 112 για εκκένωση 4 περιοχών – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι το Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026 στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Ήχησε 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Υπενθυμίζεται ότι:

Στις 14:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς

Στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση πρός Πευκάκι και Ευπάλιο.

Δείτε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr: