Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Ήχησε 112 για εκκένωση 4 περιοχών – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι το Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026 στο Σκάλωμα Φωκίδας.
Στο σημείο επιχειρούν πλέον 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Ήχησε 112 για εκκένωση 4 περιοχών
Υπενθυμίζεται ότι:
Στις 14:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Κλήμα, #Μαγούλα, #Πηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
Στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση πρός Πευκάκι και Ευπάλιο.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κλήμα, #Πηγή, #Κούκουρα & #Νέα_Κούκουρα της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Πευκάκι & #Ευπάλειο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026