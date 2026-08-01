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Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Ήχησε 112 για εκκένωση 4 περιοχών – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026 στο Σκάλωμα Φωκίδας, με 42 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα να επιχειρούν.

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Φωτιά, Φωκίδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις Πυρόσβεσης στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026 στο Σκάλωμα Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • Ήχησε 112 για εκκένωση 4 περιοχών, με μήνυμα που εκδόθηκε στις 14:28 για την απομάκρυνση κατοίκων από Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα προς Πευκάκι και Ευπάλιο.
  • Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι το Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026 στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Ήχησε 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Υπενθυμίζεται ότι:

Στις 14:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς

 

Στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση πρός Πευκάκι και Ευπάλιο.

 

Δείτε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

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