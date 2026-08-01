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Φωτιά στη Φωκίδα – Νέο 112 για εκκένωση της Μαγούλας

Η Πυροσβεστική ενισχύει τις δυνάμεις της στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλωμα Φωκίδας. Εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τη Μαγούλα και άλλους οικισμούς προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πυροσβεστική ενίσχυσε τις δυνάμεις της στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • Μήνυμα από το 112 εκδόθηκε στις 16:42 για την απομάκρυνση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Μαγούλας με κατεύθυνση προς Μοναστηράκι.
  • Νωρίτερα, στις 14:28, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, και από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Εκκενώνεται η περιοχή Μαγούλα

Παράλληλα στις 16:42 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας με κατεύθυνση προς Μοναστηράκι.

 

Νωρίτερα, στις 14:28, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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