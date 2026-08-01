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Φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας, επιχειρούν 4 εναέρια – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Καμηλόβρυση Λαμίας, η οποία πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας και απειλεί με ταχεία εξάπλωση.
  • Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, καθώς και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Φθιώτιδας, καλώντας τους να «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Καμηλόβρυση στη Λαμία.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.00, πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος με πουρνάρια για να κάψει και απειλεί με ταχεία εξάπλωση, σύμφωνα με το Lamiareport.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και και 1 ελικόπτερο.

Στο σημείο πνέουν άνεμοι, ευτυχώς όχι πολύ ισχυροί αλλά ικανοί να κάνουν ζημιά βοηθώντας την πυρκαγιά να εξαπλωθεί.

ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ

Στο σημείο και η αστυνομία για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας καθώς έχει γεμίσει καπνούς η παλαιά εθνική οδός:

ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ

ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ

Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

 

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