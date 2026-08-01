Φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας, επιχειρούν 4 εναέρια – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Καμηλόβρυση στη Λαμία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.00, πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος με πουρνάρια για να κάψει και απειλεί με ταχεία εξάπλωση, σύμφωνα με το Lamiareport.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και και 1 ελικόπτερο.

Στο σημείο πνέουν άνεμοι, ευτυχώς όχι πολύ ισχυροί αλλά ικανοί να κάνουν ζημιά βοηθώντας την πυρκαγιά να εξαπλωθεί.

Στο σημείο και η αστυνομία για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας καθώς έχει γεμίσει καπνούς η παλαιά εθνική οδός:

Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα