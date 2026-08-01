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Ανοιχτός ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα τα μεσάνυχτα – Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ο Λόφος Λυκαβηττού ανοίγει εκ νέου για το κοινό και τα οχήματα από σήμερα τα μεσάνυχτα, καθώς αίρεται η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής που ίσχυε λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.

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Λυκαβηττός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίρεται σήμερα τα μεσάνυχτα η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής επισκεπτών και οχημάτων στον Λόφο Λυκαβηττού.
  • Ανοιχτοί θα παραμείνουν όλοι οι λόφοι την Κυριακή, με αυξημένη επιτήρηση, ενώ εξαίρεση αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός.
  • Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στους χώρους πρασίνου και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίρεται σήμερα τα μεσάνυχτα η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής επισκεπτών και οχημάτων στον Λόφο Λυκαβηττού, ο οποίος παραμένει κλειστός από τις πρώτες πρωινές ώρες εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.

Ανοιχτοί θα παραμείνουν όλοι οι λόφοι την Κυριακή, με αυξημένη επιτήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Εξαίρεση αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός.

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

 

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