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Συγκινητικές στιγμές ανθρωπιάς στη Βοιωτία: Η διοικήτρια του ΑΤ Μάνδρας έσωσε κατσικάκι από τις φλόγες – ΦΩΤΟ

Η Ελληνική Αστυνομία κατέγραψε μία συγκινητική στιγμή ανθρωπιάς εν μέσω των πυρκαγιών στη χώρα, αναδεικνύοντας τον αγώνα για την προστασία ανθρώπων και ζώων. Η διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας διέσωσε ένα μικρό κατσικάκι από τις φλόγες σε πύρινο μέτωπο στη Βοιωτία.

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Φωτιά Βοιωτία, αστυνομικός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΛΑΣ κατέγραψε μία συγκινητική στιγμή ανθρωπιάς, με τη διοικήτρια του ΑΤ Μάνδρας να διασώζει ένα μικρό κατσικάκι από τις φλόγες σε περιοχή της Βοιωτίας.
  • Στα πύρινα μέτωπα της χώρας, όπου η μάχη με τις φλόγες είναι άνιση, καταγράφονται συγκινητικές στιγμές αλληλεγγύης και αυταπάρνησης από πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους.
  • Η Ελληνική Αστυνομία, με ανάρτησή της, τόνισε ότι «Η Διοικητής του Α.Τ. Μάνδρας και οι συνάδελφοί της βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας βοήθεια όπου χρειάζεται», αναδεικνύοντας τον αγώνα των Σωμάτων Ασφαλείας για τη διάσωση ανθρώπων και ζώων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άνιση είναι σε πολλές περιπτώσεις η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή όμως καταγράφονται, εκτός από τη μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστών, των εθελοντών αλλά και των κατοίκων, συγκινητικές στιγμές μέσα στις δύσκολες ώρες που βιώνουν οι πυρόπληκτες περιοχές.

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Μία εξ αυτών κατέγραψε η ΕΛΑΣ, αναδεικνύοντας και τον αγώνα για την προστασία των ανθρώπων αλλά και των ζώων που κινδυνεύουν.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφία της διοικήτριας του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, η οποία επιχειρεί στο πύρινο μέτωπο της Βοιωτίας.

Στη φωτογραφία διακρίνεται η αξιωματικός να κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό κατσικάκι, το οποίο απομάκρυνε από περιοχή που απειλείτο από τις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν το σημείο.

Το μήνυμα της ΕΛΑΣ

Στην ανάρτησή της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει: «Η Διοικητής του Α.Τ. Μάνδρας και οι συνάδελφοί της βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας βοήθεια όπου χρειάζεται».

Η εικόνα αποτελεί μία από τις πολλές στιγμές αλληλεγγύης και αυταπάρνησης που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα πύρινα μέτωπα της χώρας, όπου στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διάσωση ανθρώπων, ζώων και περιουσιών.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice_official)

Όταν έπαιζε ποδόσφαιρο με παιδιά σε καταυλισμό Ρομά

Η διοικητής του ΑΤ Μάνδρας είχε απαθανατιστεί παλιότερα σε αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά, όταν έκανε μικρό διάλειμμα από τα καθήκοντά της για να παίξει μπάλα με τα παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο.

Την ώρα που η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, αρκετά πιτσιρίκια του καταυλισμού πλησίασαν τους αστυνομικούς, παρακολουθώντας τους με περιέργεια.

Η γυναίκα αστυνομικός άρπαξε την ευκαιρία για και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο μαζί τους, χαρίζοντας για λίγα λεπτά μια πιο χαλαρή και ευχάριστη εικόνα.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο έγινε viral συγκεντρώνοντας εκατ. προβολές, χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια.

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