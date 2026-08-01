Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας – Εκδόθηκε μήνυμα 112

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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 01/08, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, και από αέρος 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Μήνυμα 112 για Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα

Λόγω της πυρκαγιάς στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο. Tο ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Στις 14:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση πρός Πευκάκι και Ευπάλιο.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.